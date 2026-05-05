北捷5度遭恐嚇「我要殺人、放炸彈」 警南下彰化逮28歲涉案男

警方逮恐嚇北捷的郭男。（記者姚岳宏翻攝）

台北捷運又遭人恐嚇，28歲郭姓男子於3月29日至4月6日間，5度於台北捷運AI客服系統留言恐嚇「我要殺人、縱火、放炸彈」，引發恐慌，警方根據相關通聯紀錄與網路資料，上月中旬南下彰化逮捕郭男，全案依恐嚇公眾罪移送並獲法院裁定羈押。

據了解，28歲郭男曾任藥師，後因身心狀況多次就醫，目前無業，郭男才剛在今年2月間因恐嚇台鐵與高鐵遭送辦，並於2月27日被羈押，沒想到他在3月27日離開看守所，僅隔2天便故態復萌，頻繁鎖定台北捷運客服中心發送恐嚇訊息，雖然郭男未完成OTP驗證，但其偏激言論已嚴重影響捷運系統的安全秩序。

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中山分局接獲報案，立即成立專案小組調閱相關通聯紀錄與網路資料，並報請台北地檢署指揮偵辦，專案小組持拘票與搜索票，於4月15日前往彰化縣鹿港鎮將郭姓犯嫌拘提到案，現場查扣發布恐嚇訊息的行動電話。

警方強調，大眾捷運系統屬於重要公共運輸設施，任何形式的恐嚇或危害安全言行，均可能引發社會動盪與重大危安事件，呼籲民眾切勿以身試法，共同維護社會安全與公共秩序。

北捷5度遭恐嚇「我要殺人、放炸彈」。（記者姚岳宏翻攝）

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