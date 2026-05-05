偷車賊駕車瘋狂逃竄撞傷2警毀17車 加重妨害公務重罪起訴

林姓偷車賊今年3月偷走未熄火的小客貨車，面對警方圍捕瘋狂逃竄，撞壞17輛車，與撞傷2名警員，被檢方依加重妨害公務罪嫌起訴。（資料照）

基隆市林姓男子今年3月間行經仁愛區時，見路邊一輛小客貨車未熄火，臨時起意將車偷走後，為躲避警方圍捕追緝，竟駕車瘋狂逃竄、跨越分向線衝撞警用機車，造成2名員警受傷、3輛警車毀損，與14輛汽車受損。基隆地檢署偵結，今天（5日）偵結將這名「瘋狂駕駛」依涉犯加重妨害公務等罪起訴。

起訴書指出，47歲林男3月9日下午行經基隆市仁愛區公園街與忠四路口時發現，梁姓民眾駕駛的自用小客貨車臨停在路邊，引擎未熄火，見有機可乘，拉開車門上車，將車逕自開走。警方獲報後展開圍捕，騎乘警用機車巡邏的李姓警員率先在義一路與信五路口發現林男蹤跡，欲上前攔查時，林男為求脫身，竟基於妨害公務與毀損公物之犯意，猛打方向盤跨越分向限制線，以左側車身狠撞李員的警用機車，致機車右側葉子板脫落、烤漆嚴重損毀，李員也因此重摔在地，手肘、小指、膝蓋及小腿多處擦挫傷（未提傷害告訴）。

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林男撞傷李員後駕車逃逸後，在愛一路與仁四路口遇上另外2名前來圍捕的梁姓、朱姓警員，林男竟二度衝撞警員，造成梁姓員警右手受傷（未提傷害告訴）。由於林男駕車撞傷警員時，正值下班尖峰時間，市區人車往來頻繁，林男卻多次逆向、高速闖紅燈、魯莽駕駛，導致多名民眾受驚並波及多輛自用車，現場險象環生。

林男駕車瘋狂逃竄行為，最終在警方優勢警力圍捕下，於下午5時許在中山區文化路遭逮捕。警方統計，林男逆向、闖紅燈，共造成1名市民、5名員警受傷、4台機車、14輛汽車、與3輛巡邏車毀損。

檢方認定，林男為躲避查緝，以駕駛動力交通工具衝撞執法人員，且在鬧區危險駕駛，觸犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪、毀損公務員職務上執掌的物品與妨害公眾往來安全等罪，依林涉犯刑度較重的駕駛動力交通工具妨害公務執行罪與竊盜罪起訴。

林姓偷車賊今年3月偷走未熄火的小客貨車，面對警方圍捕瘋狂逃竄，撞壞17輛車，與撞傷2名警員。（資料照）

林姓偷車賊今年3月偷走未熄火的小客貨車，駕車連續撞壞警車等17輛車，落網後被警方帶回偵辦。（資料照）

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