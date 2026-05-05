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    貨車瓦斯桶飛散 駕駛嘴裡叼菸下車撿！嚇壞用路人

    2026/05/05 14:36 記者廖雪茹／新竹報導
    駕駛嘴裡叼菸下車撿瓦斯桶時，順手熄滅，嚇壞用路人。（擷取自臉書社團「竹北人有事嗎？」）

    駕駛嘴裡叼菸下車撿瓦斯桶時，順手熄滅，嚇壞用路人。（擷取自臉書社團「竹北人有事嗎？」）

    一輛滿載瓦斯桶的小貨車，昨天（4日）下午行經新竹縣竹北市中華路內車道時，車上瓦斯桶因未繫牢固定，突然有10多桶滾落在4個車道上，駕駛25歲黃姓男子立刻停車下去撿，但被民眾目擊疑似邊工作邊抽菸，嚇壞用路人；警方表示，將依《道路安全處罰條例》開罰。

    新竹縣政府警察局竹北分局表示，4日下午2點許，竹北派出所接獲民眾報案，稱道路有多桶瓦斯散落，員警到場發現，載滿瓦斯桶的貨車，因後斗插銷斷裂，導致車上瓦斯桶滾落道路上，立即管制交通並協助排除，恢復通行。

    不過，當時有民眾錄下意外發生過程，並貼文網路社群上，影片中可見著黑衣的駕駛，連忙停車並下車撿瓦斯桶時，嘴裡還叼著菸，邊下車撿邊將菸熄掉，危險行徑令人一把冷汗！

    竹北分局指出，依《道路安全處罰條例》第30條第1款第2項規定，汽車所載貨物飛散、脫落、掉落等，可處駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。將依規對黃姓駕駛告發。

    警方呼籲，載運危險物品務必加強車輛檢查與固定措施，行前確認裝載安全，避免掉落危及用路人，確保行車安全。

    車上瓦斯桶因未繫牢固定，突然有10多桶滾落在4個車道上。（警方提供）

    車上瓦斯桶因未繫牢固定，突然有10多桶滾落在4個車道上。（警方提供）

    小貨車行進間，車上瓦斯桶滾落道路上。（警方提供）

    小貨車行進間，車上瓦斯桶滾落道路上。（警方提供）

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