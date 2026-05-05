台東女監職訓美髮班結訓媽媽被按摩落淚 懇親超溫馨

幫媽媽按摩。（記者劉人瑋攝）

台東女監今年度的美髮班今天舉行結訓典禮，同時開課的還有按摩課程，今早有不少家屬前來參加活動，身為女兒或媽媽、姑姑、阿姨，見到家屬前來，有的還帶著幼兒探望，互動親密、十分溫馨。監所表示，刑期滿後，就業率達3成，收容人也因此十分積極參與。收容人也「感謝同學不怕被剪壞」，練習對象從不抱怨。

活動是與懇親會、母親節合辦，有老母親坐在輪椅上被推進會場，女兒準備好康乃馨、卡片，寫著「謝謝媽媽從來沒有放棄我」，輕柔的幫媽媽按摩。一邊是有家屬帶來嬰兒前來，一整排監所收容的阿姨們看到，高興的「一路傳遞嬰兒」、輪流逗弄，小小孩高興咯咯直笑。

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今年1月監所將美甲班轉型至更有市場且門檻低的美髮班，原招收11名女性收容人，期間因1人假釋、1人借提，最終9人完成培訓並順利結訓。監所表示，相較美甲，像是「百元剪髮」所需成本不高，又能以手藝養活自己最為合適。

只是在所內練習，雖工具不多，但「對象」多還十分「相挺」。指導老師劉美蓮表示，「拿假人頭真的學不到東西」，以真人練習方能學到真功夫。而學員在致詞則是帶著尷尬鞠躬「感謝同學不怕被我們剪壞」。但其實台東炎熱，能夠剪短頭髮會舒適太多，也因此無人抱怨。

劉美蓮說，相較外界的學徒，此處學員更珍惜資源與機會、相當積極，「斷絕外界接觸，在監所中也是斷、捨、離，因此更用力吸收監所所學」，其中還有位學員，本就因家學習得剪髮、頗有根基，但在社會闖蕩，最後進了監所才再拾起剪藝，這門課喚回她當年的初衷，如今她也是課堂中的助理，還想精進手藝。劉美蓮說，這樣的學生回到社會「只要她想學，我當然還會繼續教她」。

台東監獄典獄長李宗莉表示，感謝立委黃仁妻子王春梅，協助引進專業師資，讓課程順利推動，期盼收容人習得一技之長，重返社會後能穩定就業，迎向嶄新人生。

年輕美麗的女兒向媽媽獻吻。（記者劉人瑋攝）

美髮班結訓。（記者劉人瑋攝）

服刑中的媽媽被按到淚潸潸。（記者劉人瑋攝）

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