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    首頁 > 社會

    伴屍4年詐91歲母老人年金 宜蘭65歲男更裁收押

    2026/05/05 13:55 記者王峻祺／宜蘭報導
    伴屍4年詐91歲老母老人年金，宜蘭羅東65歲兒更裁收押。（資料照）

    伴屍4年詐91歲老母老人年金，宜蘭羅東65歲兒更裁收押。（資料照）

    宜蘭65歲張男疑為貪圖母親老人年金，隱瞞死訊伴屍至少4年，上月17日遭宜蘭地檢署聲押被法院裁定無保請回，檢方提起抗告，高等法院認為案情仍待釐清，撤銷發回更裁，宜蘭地院今早召開羈押庭，改裁羈押禁見。

    據了解，張婦與無業的兒子同住；住在附近的2名女兒，聯繫不上母親，屢次返家探視，皆遭弟弟拒絕進屋，以媽媽在熟睡等理由阻擋在外。戶政單位清查也發現，年邁老婦竟長達4年無就醫紀錄，極不尋常。

    宜蘭地檢署檢察官林禹宏據報認為案情不單純，上月16日晚上向法院聲請搜索票，指揮警方破門查緝，果真在屋內臥室尋獲死亡多時、已成乾屍的老婦人。張男面對母親死因等問題，聲稱「不可考、忘記了！」

    法官當時認為，全案已公開，張男無法繼續詐領，且與家屬也多年未曾往來，無串證虞慮，沒有羈押必要性；檢方不服裁定抗告，指出張男刻意隱匿母親死訊，詐領老人年金至少4年有違常理。高院認為全案仍待釐清，裁定撤銷發回。

    宜蘭地院今早重開羈押庭，法官考量被告母親死因及相關犯罪細節仍待檢方偵查，加上與相關親屬間仍存情誼，為保全後續階段證據，以及避免有勾串證人、湮滅證據之虞，裁定羈押禁見。

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