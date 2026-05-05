赴韓國旅遊信用卡遭盜刷 刑事局：先止付，隨後向當地警方報案

國人前往國外旅遊，發生信用卡遺失遭盜刷。示意圖，與新聞無關。（資料照）

針對有女網友於社群PO文，指前往韓國旅遊信用卡遺失遭女台籍自家人盜刷，盜刷女還持護照退稅，向當地警方報案，對方竟不受理，只好返國報案；刑事警察局國際科對此表示，國人前往國外旅遊，發生信用卡遺失遭盜刷，首先應趕緊向發卡銀行申請止付，維護本身權益，隨後向當地警方報案，通常當地警方都會受理，不會因外籍人士有別。

國際科表示，韓國地區警察單位主要分為兩種，一、地區隊，任務性質類似派出所，但不以受理刑案為主；二、警察署，類似分局，任務單位包含偵查刑事案件，只要有外籍人士欲報案，都會安排翻譯人員。韓國這方面的制度跟日本很像，日本交番（派出所）也不受理刑案，要到警察署（分局）才有受理刑案的單位。

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因此，國人在韓國發生遺失信用卡遭盜刷案件後，應先行聯繫發卡銀行，申請立即止付，避免遭盜刷，損失擴大，隨後向警方報案，倘若被害人向地區隊表達欲報案，地區隊因不受理報案，會引導至警察署進行報案，另則直接前往警察署報案，通常不會有不受理狀況。

至於這起案件中女網友稱韓國警方認為持信用卡為台灣人，盜刷者也是台灣人，卡片也是台灣銀行，所以無法受理；國際科認為，案發在當地，通常當地警方不會不受理，是否雙方有溝通上的誤解等狀況，無法得知。

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