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    拒檢駕車逃逸！麥寮警連開7槍 逮2嫌查獲4槍枝

    2026/05/05 13:44 記者李文德／雲林報導
    台西警分局員警今天7點執行巡邏勤務時，經過台17線、中山路口發現一輛車輛形跡可疑，欲上前盤查，豈料車內人員拒絕配合駕車逃逸，警方開7槍欲制止車輛行動，經過將近1小時時追緝，順利將涉案2名男子逮捕。（民眾提供）

    台西警分局員警今天7點執行巡邏勤務時，經過台17線、中山路口發現一輛車輛形跡可疑，欲上前盤查，豈料車內人員拒絕配合駕車逃逸，警方開7槍欲制止車輛行動，經過將近1小時時追緝，順利將涉案2名男子逮捕。（民眾提供）

    雲林縣麥寮鄉今（5）日清晨7點多傳出槍響，台西警分局員警執行巡邏勤務時，經過台17線、中山路口發現一輛車輛形跡可疑，欲上前盤查，豈料車內人員拒絕配合駕車逃逸，警方連忙開了7槍欲制止車輛行動，經過將近1小時時追緝，順利將涉案2名男子逮捕，並查獲4支疑似改造槍枝等證物。警方表示，持續擴大偵辦中，追查槍枝來源。

    今天清晨7點多，台西警分局麥寮分駐所員警曾宏煥、鄭軒旻正在執行巡邏勤務，經過台17線、中山路口，發現一輛銀色休旅車形跡可疑，正要前往盤查，豈料車內人員拒絕配合，欲逃離，儘管警方大聲喝止，車輛依然故我，往前直行。眼見車輛有衝撞員警的情形，基於現場急迫危險性，員警趕緊拔槍對空鳴槍示警，車輛依然加速逃離。「砰！」的一聲，警方趕緊朝輪胎射擊，但車輛已揚長而去。

    警方趕緊循線追查，經過1小時後，在事發地點約5公里外的農舍前，將車輛攔阻。順利將兩名涉案男子逮捕。目擊民眾表示，原以為是哪間宮廟一大早放鞭炮，但詳細一聽好幾聲「砰！砰！」，出來一看才見到員警開槍，嚇了一大跳。

    台西警分局副分局長陳明輝表示，全案未針對人員射擊，現場亦未造成人員傷亡，經追查已查獲涉案犯嫌2人，並查獲疑似槍枝等證物，將依法送驗鑑定是否具有殺傷力，並持續追查槍枝來源及有無其他涉案人。

    警方強調，員警使用警械之時機及方式，初步檢視尚符合相關規定，後續將依規定辦理調查程序，目前全案持續擴大偵辦中，基於偵查不公開原則，相關細節暫不便對外說明。

    台西警分局員警今天7點執行巡邏勤務時，經過台17線、中山路口發現一輛車輛形跡可疑，欲上前盤查，豈料車內人員拒絕配合駕車逃逸，警方開7槍欲制止車輛行動，經過將近1小時時追緝，順利將涉案2名男子逮捕。（民眾提供）

    台西警分局員警今天7點執行巡邏勤務時，經過台17線、中山路口發現一輛車輛形跡可疑，欲上前盤查，豈料車內人員拒絕配合駕車逃逸，警方開7槍欲制止車輛行動，經過將近1小時時追緝，順利將涉案2名男子逮捕。（民眾提供）

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