連鎖醫美愛爾麗爆偷拍！檢警稽查新北4分院 查扣針孔、主機

新北地檢署連日指揮新北市警察局、海山等分局、婦幼隊，衛生局，到被控裝設偷拍鏡頭的愛爾麗新北板橋店等雙北多間診所，行政稽查，查扣偵煙器偽裝的針孔鏡頭及主機，全力追查偷拍者及錄影資料流向。（記者吳仁捷翻攝）

愛爾麗連鎖醫美新北板橋店遭女客戶指控，裝設偵煙器偽裝的針孔，事後消極處理，新北地檢署連假暗中指揮警察局、婦幼隊稽查板橋店，扣回鏡頭、主機後，今天再度指揮警察局、海山等分局、婦幼隊，及衛生局，到愛爾麗醫美診所新北新莊、林口、永和等三間診所行政稽查，扣回針孔攝影機及主機，持續釐清安裝者及電磁訊號等影像去向，外傳也一併稽查集團北市數間分院擴大偵辦，不排除任何可能。

新北市一名三十歲V姓女子5月1日連假到某知名連鎖醫美診所板橋店進行「體雕療程」，更衣時發現治療間天花板角落有一個懸掛物看起來怪怪的，她向美容師詢問時，美容師竟說是煙霧偵測器，被害女子仔細查看，赫然發現裡頭藏有攝影鏡頭，向警方報案，警方到場確認是針孔攝影機，除追查影像訊號及去向外，將連繫診所業者到案說明。

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據了解，一名卅歲V女在Threads上PO文，曝光她5月1日到XXX醫美診所板橋店做體雕療程…換完衣服，她發現角落有疑似針孔攝影機的裝置，二度詢問美容師，僅回覆是「煙霧偵測器」，但她後來發現正上方的裝置才是煙霧偵測器，因更衣時身體裸露，嚇得穿上衣服、對偷拍器材錄影存證衝出，用Google以圖搜圖的功能，確認是煙霧偵測器型的針孔攝影機。

據了解，新北地檢今天持續指揮新莊、林口及永和警方，到轄區醫美集團設立的多間診所，進行行政稽查，據了解，目前檢警搜索、稽查，查扣針孔、主機與影像，再進行數位鑑識、還原，追查訊號去向，及何時、遭何人安裝，全力防堵偷拍歪風，將揪出不肖份子。

新北地檢署連日指揮新北市警察局、海山等分局、婦幼隊，衛生局，到被控裝設偷拍鏡頭的愛爾麗新北板橋店等雙北多間診所，行政稽查，查扣偵煙器偽裝的針孔鏡頭及主機，全力追查偷拍者及錄影資料流向。（記者吳仁捷翻攝）

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