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    典型難案！餵毒殺新婚妻缺「一刀斃命」證據 前最美檢察官揭追兇真相

    2026/05/05 13:25 記者劉詠韻／新北報導
    曾為公訴組檢察官並參與偵辦本案、現為律師的陳樂涵（原名陳漢章）受訪表示，本案為她離職前兩個月起訴案件，當時因缺乏直接證據，一度成為典型難案。（律師陳樂涵提供）

    曾為公訴組檢察官並參與偵辦本案、現為律師的陳樂涵（原名陳漢章）受訪表示，本案為她離職前兩個月起訴案件，當時因缺乏直接證據，一度成為典型難案。（律師陳樂涵提供）

    男子張書源為償還賭債，對新婚妻子下藥致死，企圖詐領保險金，新北地方法院國民法官庭昨判處無期徒刑。曾任公訴組檢察官並參與偵辦、現為律師的陳樂涵（原名陳漢章）受訪表示，本案為她離職前兩個月起訴案件，當時因缺乏直接證據，一度成為典型難案，「大家都覺得兇手就在眼前，卻始終缺一塊關鍵證據」，偵查一度陷入僵局。

    陳樂涵指出，案件在發生初期即疑點重重，但因缺乏關鍵直接證據，加上時間推移導致跡證逐漸消失，偵查很快陷入瓶頸。她接手時距離案發已逾一年，包括經手人員雖直覺「兇手就在眼前」，卻始終無法以具體證據加以指證，辦案進度長期停滯。

    陳樂涵續指，因本案沒有一刀斃命的直接證據，偵查方向一度陷入僵局，但基於對案情不單純的判斷，仍決定持續追查，並嘗試以不同於一般刑案的偵查策略突破困境。最終採取「排除法」作為核心思維，將所有可能性逐一列舉、檢驗並排除，並透過累積多起相關事證，以量變成質變方式強化整體證據鏈。

    陳樂涵說，這樣的偵查策略極具挑戰，不僅須證明不存在其他合理可能，亦須重建已經消逝的案件脈絡。期間與警方團隊歷經多次嘗試與挫折，反覆驗證證據，過程中多次從絕望中看見希望，也走過不少死胡同，最終在長期蒐證與等待中，成功掌握關鍵線索，將張男起訴。

    陳樂涵坦言，即便案件順利起訴，被告仍全盤否認犯行，且證據面缺乏單一致性的直接證據，對於審判結果一度感到忐忑。所幸接手的新北地檢署國民法官公訴團隊持續深化調查，補強證據不足之處，從不同面向提出論證，最終成功說服國民法官形成有罪心證。

    陳樂涵認為，釐清死者死因、還原案件真相，是檢察官的基本責任，而本案歷經3年偵查與審理，能夠獲致判決結果，仰賴檢警團隊持續追查與合作，「換作任何一位檢察官都會這麼做，我不特別，我只慶幸自己沒有那麼快放棄。」

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