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    首頁 > 社會

    男警竟是「創意私房」會員！偷潛心儀女警家裝針孔 一審判緩刑

    2026/05/05 13:24 記者翁靖祐／台北報導
    前台北市政府警察局信義分局某派出所警員黃仕奇，因涉嫌偷拍而被起訴。（取自中正二警分局臉書）

    前台北市政府警察局信義分局某派出所警員黃仕奇，因涉嫌偷拍而被起訴。（取自中正二警分局臉書）

    台北市警局信義分局前警員黃仕奇於派出所任職期間，在派出所2樓女廁安裝針孔攝影機偷拍，此外，還曾數度潛入女同事家中裝設針孔攝影機，偷拍女警如廁、洗澡畫面，並曾購買「創意私房」未成年影像。台北地院依照個資法判其1年2月，得易科罰金部分則判其1年8月，均宣告緩刑5年，並判罰12萬元及120小時義務勞務。可上訴。

    黃仕奇2018年10月19日起在台北市信義分局某派出所任職，其於2019年11月間至離職前夕，不定時將購買的針攝影機放於派出所廁所，隨機竊錄同事如廁畫面，全案至少有4名女警受害。此外，黃還對某名女警有好感，竊走其住家鑰匙後，私下打印一把，並以此鑰匙10度潛入對方住處，並於浴室中安裝針孔攝影機，竊錄其如廁、沐浴畫面。

    此外，黃男還會在自家住處的浴室設置針孔攝影機後，再藉故邀請身邊同學、同事等友人來家作客，並趁機拍下11名被害人如廁或沐浴等畫面，全案於2024年7月2日，派出所女警在廁所中發現針孔攝影機才曝光，分局也記黃男兩大過，使其免職。

    檢方在偵辦此案過程中，竟還意外查出黃從2017年至2018年間，陸續於網路上下載177部影像，裡面有大量的未成年性影像，且黃男也曾加入論壇「創意私房」成為會員，並購買2部未成年女性自拍的性影像，但於下載後1至2個月後刪除。

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