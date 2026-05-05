竹縣議員朱健銘爆料 有人假冒藍委鄭天財親人名義行騙

新竹縣議員朱健銘（中）今天爆料說，有人打著國民黨立委鄭天財親人的名號，在竹縣原鄉，既騙原住民鄉親，也騙平地人投資。（記者黃美珠攝）

無黨籍新竹縣議員朱健銘爆料，近來有不肖份子假藉國民黨籍立委鄭天財的姪子或是外甥名義，化名「田野」，利用大家對原住民土地制度的陌生，佯裝自己是專業代書，騙原民鄉親可以代辦原住民保留地移轉私有，或騙平地人投資原保地有禁伐補償金，一步一步騙取被害人信任後，拿走個資、帳戶等，已至少有3人受害。

縣府原住民族行政處長雲天寶說，原民辦理原民地信用貸款、原保地移轉私有、或是申請禁伐補償等，確實容易成為詐騙集團眼中的肥羊，所以過去2個月一直透過各種管道宣導防範，但並沒有收到任何一件受騙的通報。彙整朱健銘所提供的資料，將會同警方深入追查。

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縣府地政處長陳杰煙說，他們承辦人對於這類業務只要稍覺可疑，都會親自打電話跟當事人查證，只要稍有疑慮，他們就會主動宣導防詐且暫時停下進度，去年就因此成功阻止了1000多萬被騙走。

朱健銘說，涉案人常遊走在縣內各原民部落，化名「田野」、自稱是鄭天財的外甥或是姪子，用幫忙原民賣蔬菜水果、免費除草打掃、或藉由宗教信仰接近而取得信任。他聲稱自己是合法代書，可幫忙代辦原住民保留地移轉業務，讓原民交出印章、證件。或對平地人聲稱自己名下有2、30甲原保地，以每甲地每年可獲6萬禁伐補償值得投資的名義，讓被害人信以為真而上當。但他直接向鄭天財查證後發現，對方並非鄭天財的姪子或外甥。

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