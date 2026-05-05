台人遊韓弄丟信用卡 控遭「自家人」盜刷還退稅

詹女信用卡遺失後遭盜刷。示意圖。（路透）

詹姓女網友日前到南韓旅遊，期間不慎遺失自己的信用卡，沒想到另名台灣女子撿到其信用卡還拿去盜刷，盜刷女甚至還使用護照辦理退稅。詹女在網路發文指控，當時向南韓警方報案，沒想到對方居然不受理；詹女自稱取得盜刷女盜刷時的店內監視器影像，也在回到台灣後向警方報案，同時也呼籲民眾出門在外要將自己的重要物品保管好。

詹女接受媒體訪問時說，她在5月1日勞動節連假跟朋友前往南韓旅遊，在一家鞋店結帳後忘記拿走信用卡，沒想到居然被另外一名台灣女子撿走還盜刷8700多元，盜刷者事後還拿出自身護照辦理退稅。

請繼續往下閱讀...

詹女指控，南韓警方當時聲稱，掉信用卡的是台灣人、盜刷者也是台灣人，卡片也是台灣的金融機構發行，所以無法受理；南韓警方還告訴她，要她回台灣報案，才會把相關資料轉交給台灣警方。但她認為南韓警方根本沒有立案，台灣警方要找誰要資料？

詹女事後也發文說，盜刷者是在南韓弘大的服飾店EPT盜刷，店家事後有積極幫忙調閱監視器畫面、查詢消費紀錄，但因為個資問題，她無法取得盜刷者的資料；她認為最後的結局可能是要自認倒楣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法