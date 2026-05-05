抓到了！台鐵「洗澡怪客」落網 辯稱列車上不小心「烙賽」

今早有人在台鐵區間車的無障礙廁所洗澡，導致流水溢出，車廂地板都是水；經查竟是北車知名的「借錢哥」。（民眾「23_lyxnnn」授權提供）

日前一輛台鐵區間車被人發現有「洗澡怪客」在車上的無障礙廁所內脫光光洗澡；警方事後查出51歲潘姓男子涉案，且過去多次在台北車站周邊隨機向路人討錢，被人稱作「借錢哥」。由於列車上洗澡的行徑已經觸法，警方前天於板橋車站找到他，他辯稱，當時因為拉肚子，排泄物不小心沾到身上，就在車廂廁所洗澡。

據了解，潘男當天從台鐵樹林站上車，打算前往台北車站，但他上車沒多久，忽然腹部一陣絞痛，他於是跑到車上的無障礙廁所；但他疑似在烙賽時，排泄物不小心沾染到身上，他為了清洗乾淨，於是拿起馬桶旁的沖洗器來清潔，但「來都來了」，最後更索性脫光衣服在廁所內沖洗。

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警方說，列車長發現後，擔心溢流出來的水恐怕會讓其他乘客滑倒，忙著清理，潘男趁此機會，當列車抵達台北車站時一溜煙落跑。由於潘男平時居無定所，鐵路警察局同仁只能牢記其外貌特徵，在容易出沒的地點加強查看，警方最終在前天於板橋車站內發現他身影，上前逮人。

鐵警局表示，潘男在列車上洗澡的行為，已經違反鐵路法第71條，警方最後依法將他裁處。

據了解，潘有詐欺、竊盜前科，常在台鐵北車、北捷台北車站、相關地下連通道內出沒，且經常鎖定過往旅客上前討錢，開口聲稱自己需要幫忙，藉此向旅客索討1百元。

警方指出，這起案件發生在4月26日，當時台鐵1136次區間車，行駛至浮洲站到板橋站之間時，有乘客發現列車地板上不斷有水流出來，經查來自無障礙廁所；列車長打開廁所一看，赫見一名男子全裸在廁所內洗澡，相關影像曝光後，警方一眼認出他就是「借錢哥」潘男。

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