為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    抓到了！台鐵「洗澡怪客」落網 辯稱列車上不小心「烙賽」

    2026/05/05 12:36 記者王冠仁／台北報導
    今早有人在台鐵區間車的無障礙廁所洗澡，導致流水溢出，車廂地板都是水；經查竟是北車知名的「借錢哥」。（民眾「23_lyxnnn」授權提供）

    今早有人在台鐵區間車的無障礙廁所洗澡，導致流水溢出，車廂地板都是水；經查竟是北車知名的「借錢哥」。（民眾「23_lyxnnn」授權提供）

    日前一輛台鐵區間車被人發現有「洗澡怪客」在車上的無障礙廁所內脫光光洗澡；警方事後查出51歲潘姓男子涉案，且過去多次在台北車站周邊隨機向路人討錢，被人稱作「借錢哥」。由於列車上洗澡的行徑已經觸法，警方前天於板橋車站找到他，他辯稱，當時因為拉肚子，排泄物不小心沾到身上，就在車廂廁所洗澡。

    據了解，潘男當天從台鐵樹林站上車，打算前往台北車站，但他上車沒多久，忽然腹部一陣絞痛，他於是跑到車上的無障礙廁所；但他疑似在烙賽時，排泄物不小心沾染到身上，他為了清洗乾淨，於是拿起馬桶旁的沖洗器來清潔，但「來都來了」，最後更索性脫光衣服在廁所內沖洗。

    警方說，列車長發現後，擔心溢流出來的水恐怕會讓其他乘客滑倒，忙著清理，潘男趁此機會，當列車抵達台北車站時一溜煙落跑。由於潘男平時居無定所，鐵路警察局同仁只能牢記其外貌特徵，在容易出沒的地點加強查看，警方最終在前天於板橋車站內發現他身影，上前逮人。

    鐵警局表示，潘男在列車上洗澡的行為，已經違反鐵路法第71條，警方最後依法將他裁處。

    據了解，潘有詐欺、竊盜前科，常在台鐵北車、北捷台北車站、相關地下連通道內出沒，且經常鎖定過往旅客上前討錢，開口聲稱自己需要幫忙，藉此向旅客索討1百元。

    警方指出，這起案件發生在4月26日，當時台鐵1136次區間車，行駛至浮洲站到板橋站之間時，有乘客發現列車地板上不斷有水流出來，經查來自無障礙廁所；列車長打開廁所一看，赫見一名男子全裸在廁所內洗澡，相關影像曝光後，警方一眼認出他就是「借錢哥」潘男。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播