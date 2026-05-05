私刑逼吃貓便！人力派遣菜鳥遭虐死棄屍蘇花 主謀判11年10月定讞

蘇花公路新澳隧道2024年1月被發現無名男屍，檢警循線查出是起殺人棄屍命案。（資料照，警方提供）

桃園市八德區人力派遣公司永誠社負責人林碩葳，從事人力派遣及宮廟陣頭調遣，2023年底不滿剛從花蓮北上謀職1個月的簡姓男員工的工作態度，竟和其他員工一起將簡男私行囚禁並施虐，還逼他吃貓大便、麵包蟲，最終凌虐致死，棄置蘇花公路新澳隧道附近山區。二審高等法院考量林男已賠償，依傷害致死等罪將他判處11年10月有期徒刑；最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，簡男2023年12月22日至永誠社入職，2天後就向公司說要辦理在職證明，以便回花蓮辦理身心障礙手冊，林碩葳心生不滿，與多名20歲左右的陣頭成員一起毆打簡男，並輪流看管，命令他做折蓮花等手藝工作，動輒以棍棒、BB槍伺候，不准他離開公司大門，一直私行拘禁至2024年1月19日凌晨傷重死亡為止。

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期間，簡男遭眾人毆打至眼角出血、全身瘀青，眾人怕他報警而囚禁在房間，用鐵絲鎖住通往陽台的鐵門，2024年1月中警方曾因調查其他案件而搜查公司，林男還派人看管簡男以免被發現，警察離開後，又以各種理由施虐，包括紙蓮花折不好、懷疑他對陣頭女兒心懷不軌、想下樓收垃圾、吃飯慢等。

簡男不堪連日遭虐，渾身是傷與瘀青，手指都被打斷，血管破裂出血，1月18日再遭毒打後倒地昏迷，隔日凌晨因皮下軟組織出血、橫紋肌溶解死亡，林男擔心東窗事發，夥同2名手下開車至蘇花路廊勘查路線與地點，20日凌晨3時再分駕2車開往宜蘭新澳隧道附近山區棄屍台9線山區邊坡。

簡男遺體7天後被民眾發現，相驗發現簡男全身都是遭虐施暴傷痕，經調閱監視器、過濾數千輛車後，循線破案，檢方起訴10人。

一審宜蘭地方法院依傷害致人於死罪，將林男重判17年有期徒刑，二審高等法院考量加害人已向死者家屬支付賠償金，改判10人各6月至11年10月不等有期徒刑。案經林男等人上訴，最高法院認為二審判決沒有違誤法令之處，量刑也妥適，駁回上訴，全案定讞。

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