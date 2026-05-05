台南女警鄭詠心告別式 ​胞兄淚喊「來交作業了」

女警鄭詠心告別式，大哥慟喊「來交作業」。（記者王捷攝）

​​台南女警鄭詠心今天告別式，大哥致詞時說，今天是來交作業的，憶及兒時只要給妹妹50元，她就會幫忙寫生字簿，今天他會把妹妹留下最後的作業做好，會照顧好媽媽、好好活下去。

南市副市長姜淋煌、多位議員到場，雖然警察局長林國清沒有率隊，但有多位分局長皆主動到場上香，送女警鄭詠心最後一程。

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​鄭詠心的大哥在靈前致詞時提到兒時趣事，他回憶，小時候兩人感情極好，只要給妹妹50元，妹妹就會幫弟弟寫生字本，如今回想這份手足情誼，不禁哽咽，今天是來交作業的。現在每天早上起床，感覺家裡變得好安靜，想到一次就哭一次，多希望起床能再看到鄭詠心買的早餐，以前大家都說她買的早餐好難吃，但以後妳買什麼，他們都不會再嫌棄了。

​鄭女的姊姊則回憶，妹妹從小學習舞蹈，每一場表演都有去看，在姊姊眼中，她一直是非常優秀且讓家人驕傲的孩子，看到她考上警察，全家都以她為榮。

鄭詠心的大哥說，以前曾問她為何想當警察？但妹妹當時只說：「你不覺得我很適合嗎？」她任何苦都能往肚子裡吞，她說，只要制服穿上去就沒事了。

​在母親身體不好期間，幾乎都是由鄭詠心照顧，之前還會打電話給大哥回家照顧媽媽，告別式最後，鄭詠心的大哥說，這就是妹妹留下的作業，會把媽媽照顧好，會好好活下去。

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