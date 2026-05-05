為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台南女警鄭詠心告別式 ​胞兄淚喊「來交作業了」

    2026/05/05 11:49 記者王捷／台南報導
    女警鄭詠心告別式，大哥慟喊「來交作業」。（記者王捷攝）

    女警鄭詠心告別式，大哥慟喊「來交作業」。（記者王捷攝）

    ​​台南女警鄭詠心今天告別式，大哥致詞時說，今天是來交作業的，憶及兒時只要給妹妹50元，她就會幫忙寫生字簿，今天他會把妹妹留下最後的作業做好，會照顧好媽媽、好好活下去。

    南市副市長姜淋煌、多位議員到場，雖然警察局長林國清沒有率隊，但有多位分局長皆主動到場上香，送女警鄭詠心最後一程。

    ​鄭詠心的大哥在靈前致詞時提到兒時趣事，他回憶，小時候兩人感情極好，只要給妹妹50元，妹妹就會幫弟弟寫生字本，如今回想這份手足情誼，不禁哽咽，今天是來交作業的。現在每天早上起床，感覺家裡變得好安靜，想到一次就哭一次，多希望起床能再看到鄭詠心買的早餐，以前大家都說她買的早餐好難吃，但以後妳買什麼，他們都不會再嫌棄了。

    ​鄭女的姊姊則回憶，妹妹從小學習舞蹈，每一場表演都有去看，在姊姊眼中，她一直是非常優秀且讓家人驕傲的孩子，看到她考上警察，全家都以她為榮。

    鄭詠心的大哥說，以前曾問她為何想當警察？但妹妹當時只說：「你不覺得我很適合嗎？」她任何苦都能往肚子裡吞，她說，只要制服穿上去就沒事了。

    ​在母親身體不好期間，幾乎都是由鄭詠心照顧，之前還會打電話給大哥回家照顧媽媽，告別式最後，鄭詠心的大哥說，這就是妹妹留下的作業，會把媽媽照顧好，會好好活下去。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播