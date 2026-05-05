1分鐘猛砍30刀！夜店保安埋伏刺殺前女友 國民法官7月開審

劉柏葳主張自己有精神方面問題，導致辨識能力下降。（資料照）

台北市信義區7月30日信義威秀地下停車場，27歲的谷姓夜店女公關遭到其前男友夜店保安劉柏葳殘忍殺害，台北地檢署於去年11月偵結此案，全案將交由國民法官審理，劉被羈押禁見至今。台北地院今日就本案召開準備程序庭以及國民法官抽籤程序，全案預計將於7月開始密集審理。劉目前已經認罪，就爭執事項部分包含是否為預謀犯案、是他是否具心智缺陷導致辨識能力下降。

今日開庭，劉對於犯行坦承不諱，但他主張自己是因為不滿谷女對於關係的處置且雙方具有金錢上的矛盾、衝突才會犯下本案。此外，他主張自己過去在服役期間，曾被三軍總醫院驗出具有衝動、人格障礙，且疑有持續性憂鬱症等，導致其辨識能力減低。

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目前，劉男與被害人家屬尚未達成和解，被害人家屬今並無出庭，但透過律師表示，目前本案針對調解部分不用特別安排，若劉男有提出具體方案，再向法官陳報，庭畢後為本案抽籤選任程序，將選出6位國民法官參審。

回顧本案，劉柏葳和谷女2021年因在信義區RUFF NIGHT CLUB工作相識，交往後於吳興街租屋同居，但劉具有暴力傾向，經常對谷女進行施暴，甚至在去年5月因懷疑谷女不忠，出手對谷女掌摑、掐脖，致使谷女臉部受傷、鼻血不止。

此外，劉還對谷女的各個名牌衣服、家電進行破壞，其中包括iPad平板、Dyson空氣清淨機、吹風機等電器以及LV、CHANEL、DIOR、GUCCI、PRADA、巴黎世家等共計35項精品服飾全數被劉給破壞殆盡，而劉所涉及的毀損、傷害罪，最後被判處劉6月有期徒刑，得易科罰金，劉上訴以後遭到駁回。

面對長期的家暴，谷女忍無可忍，於案發隔日聲請保護令，保護令於7月28日生效。然而，在保護令生效前，劉男曾於5月30日、7月12日、7月17日前往谷女的住處徘徊，等候谷女，使谷女心生畏懼。案發當天，劉男接到警方來電，告知其針對保護令所需要注意的事項，但劉男卻直接在當天犯下本案。

去年7月30日劉男晚間在承租i Rent後，於8時10分抵達信義區松壽路18號B1停車場，在蹲守半小時後，等到路過的谷女，並於8時41分持彈簧刀朝其頸部、背部、腹部猛刺，最終將其棄置於地下室樓梯間後，在8時42分完成繳費離開現場，而在這1分鐘內，劉至少砍了谷女30刀，谷女最終送醫不治。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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