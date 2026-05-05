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    宜蘭市娃娃車無號誌路口交岔撞4傷 里長：車禍頻傳已多次陳情

    2026/05/05 11:59 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭市娃娃車無號誌路口交岔撞，4人受傷送醫。（民眾提供）

    宜蘭市娃娃車無號誌路口交岔撞，4人受傷送醫。（民眾提供）

    宜蘭市4日下午5點多，一輛娃娃車沿雪隧路127巷由北往南行駛，行經無號誌路口時，與另輛西往東的白色轎車發生交岔撞，娃娃車隨即衝入一旁田間水溝，所幸車內無學童，僅2車的正副駕駛及乘客共4人受輕傷送醫，詳細車禍原因尚待警方釐清。

    當地七張里長陳雋發全程目睹事發經過。他說，當時2車車速皆快，行經路口都沒有減速或禮讓，還好娃娃車已送完一批學童，所幸有路邊反光鏡緩衝部分衝擊力道，否則翻落水溝會造成更嚴重傷亡；該路口車禍頻傳，受限路幅依規無法設置紅綠燈，已多次陳情，呼籲政府重視無號誌路口的交通安全。

    駕駛娃娃車的63歲林男，昨載60歲陳女行經雪隧路口，與駕駛白車的68歲葉男及62歲乘客陳女發生碰撞，強大撞擊力道，讓2車車頭嚴重受損，警方到場施以吐氣酒測，確認雙方駕駛皆無酒精反應，排除酒駕肇事。

    據了解，事故地點為無號誌路口，當時娃娃車與轎車在巷口發生側面衝撞，現場破碎零件散落一地，引起路過民眾側目。警方獲報完成現場測繪蒐證，針對雙方行車視角及車速進行研判，詳細肇事主因與責任歸屬仍待釐清。

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