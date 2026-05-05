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    首頁 > 社會

    馬祖海巡深夜跨島救援 北竿腹痛女子急送南竿就醫

    2026/05/05 11:55 記者俞肇福／綜合報導
    馬祖北竿鄉一婦女深夜急性腹痛，馬祖海巡隊馳援把鄉親後送至南竿縣立醫院救治。（馬祖海巡隊提供）

    馬祖北竿鄉一婦女深夜急性腹痛，馬祖海巡隊馳援把鄉親後送至南竿縣立醫院救治。（馬祖海巡隊提供）

    海巡署艦隊分署第10（馬祖）海巡隊昨天（4日）20時許，接獲海巡署第11巡防區指揮部及北竿衛生所通報，一名女性鄉親因急性腹痛，經北竿鄉衛生所醫生評估，由於該衛生所無專科醫生及設備，需立即送至連江縣立醫院急救，馬祖海巡隊獲報即派艇馳援，將女性鄉親後送至南竿鄉連江縣立醫院急救。

    4日晚間8時許，由於時值深夜，北竿鄉到南竿鄉已無交通船，艦隊分署馬祖海巡隊獲報後立即派遣線上巡防艇PP-3538艇前往救助，並從北竿白沙港與金馬澎分署第10岸巡隊白沙安檢所及連江縣消防局人員，合力接駁病患及陪同人員登艇，以最大安全航速返抵南竿鄉福澳港碼頭，經與縣立醫院人員合力將病患送上救護車，前往縣立醫院急救。

    馬祖海巡隊表示，馬祖4鄉5島，島際間以客船交通往返，海上交通中斷時，如有緊急醫療需求，經專業醫生評估，均立刻派艇協助後送就醫，滿足鄉親緊急醫療需求。

    馬祖北竿鄉一婦女深夜急性腹痛，馬祖海巡隊馳援把鄉親後送至南竿縣立醫院救治。（馬祖海巡隊提供）

    馬祖北竿鄉一婦女深夜急性腹痛，馬祖海巡隊馳援把鄉親後送至南竿縣立醫院救治。（馬祖海巡隊提供）

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