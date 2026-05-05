南警三分局交通大執法 4天開187件罰單

台南女警鄭詠心車禍憾事，警三分局展開交通大執法到月底，統計4天內已取締187件違規，盼防制事故重演。（警方提供）

​南市女警鄭詠心車禍憾事各界關注，南警三分局大執法專案持續至5月底，4月30日至5月3日4天內已取締行車逆向、違規轉彎等共187件交通違規，盼降低車禍傷亡風險，守護行車安全。

​三分局指出，大執法鎖定轄內通勤尖峰時段及易肇事路段，在187件罰單中，以未戴安全帽51件最多，闖紅燈與違規右轉共47件，無照駕駛28件。警方強調，輕忽路權極易帶來風險，執法目的在於從制度面導正違規行為，避免鄭女悲劇重演。

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​為落實防制，三分局整合轄內外勤警力針對繁忙時段重點部署，規劃海佃路、安和路、長和路、安中路及北安路等通勤路段，嚴格取締逆向行駛、併排停車、大型車違規及酒駕等高風險行為。

​除取締外，三分局也將社會教育視為重點，為降低大車事故風險，警方昨日前往轄內環保公司，對業者及駕駛舉辦安全宣導座談，會中解說內輪差危險性、視野死角及轉彎注意事項，期能強化駕駛風險意識與社會責任，落實交通安全觀念。

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