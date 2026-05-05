台積電嘉義廠電纜線遭竊 下游包商3嫌起訴

台積電嘉義先進封裝廠AP7工地近來陸續發生電纜線竊案，檢方起訴3嫌。（資料照）

台積電嘉義先進封裝廠AP7工地近來陸續發生電纜線竊案，檢警調查發現，下游包商莊姓男子夥同兩名員工連續犯案，莊男等人多次佯稱台積電員工進入工地搬運工具，實則竊取電纜線變賣，銷贓金額近500萬元，檢方今天依刑法準強盜罪嫌起訴莊男、薛男、洪男共3人。

起訴書指出，莊男（29歲）為某工程行負責人，為台積電工地下游包商，薛男（34歲）、洪男（24歲）為莊男員工。

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薛男今年3月2日晚間9時左右駕駛租賃貨車，向台積電工地門口保全佯稱是台積電員工進入工地搬運工具，因薛男曾多次進出工地，與保全相識，而獲得放行，莊男與洪男則躲在貨車車斗內。

莊男3人利用油壓剪，竊取工地長約600公尺電纜線，被巡邏保全發現，莊男等人駕車撞毀閘門安全設備逃離現場。警方據報調查，查知莊男3人逃至屏東回收場變賣電纜線391公斤，得款11萬元。

警方陸續逮捕莊男3人，除洪男外，莊男、薛男遭檢方聲押獲准。警方調查莊男3人銷贓管道，及根據莊男等人供述，查知莊男等人自去年12月起，曾夥同另兩名員工黃男及楊男（另案偵辦中），另犯下多起台積電工地電纜線竊案，總計銷贓變賣金額達497萬7965元。

檢方表示，莊男3人於3月3日駕車逃脫欲衝撞保的犯行，符合刑法準強盜構成要件，全案偵結依法起訴，考量3人恣意反覆多次竊取台積電工地電纜線變賣，加以朋分贓款，嚴重破壞社會治安，向法院建請求刑莊男、薛男各有期徒刑10年、洪男9年6個月徒刑。

警方查獲台積電嘉義廠工地竊案竊嫌莊男3人。（嘉義地檢署提供）

警方取出台積電嘉義廠工地電纜線竊案贓物。（嘉義地檢署提供）

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