宜蘭縣社會處15年承辦人涉貪 裁定羈押禁見

宜蘭縣社會處葉姓承辦涉貪收賄，被法院裁定羈押。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣政府社會處葉姓女約用人員涉嫌利用審核職權，長期向轄下社區發展協會索賄，後因想要加碼遭拒，刻意刁難退件而被檢舉，檢方本月4日複訊後，依涉犯貪污違背職務收賄重罪聲押，宜蘭地院審理認為葉女犯罪事實明確且有滅證及勾串之虞，深夜裁定羈押禁見。

葉女在宜蘭社會處任職約15年，熟悉長照補助相關規定，卻涉嫌利用審核補助款職權，向轄下某社區發展協會索取賄賂，近年以協助護航核銷為由，索取千元不等賄款。

請繼續往下閱讀...

去年葉女因嫌棄賄款太少，要求提高金額，協會不滿拒絕自行送件，卻遭百般刁難，甚至最後不予通過。廉政署接獲檢舉，報請檢方指揮偵辦，宜蘭地檢署本月4日上午搜索社會處，帶回葉女、電腦及文件等。

據悉，葉女案發後，還將通訊紀錄刪除，企圖掩蓋聯繫軌跡，因轄管多個協會，經手補助高達上千萬元，檢方不排除擴大偵辦，追查是否還有向其他單位索賄，昨晚經檢察官複訊後，向法院聲押禁見。 法官審理認為，被告所涉為最輕本刑5年以上重罪，且有勾串共犯及證人的可能性，因此裁定羈押禁見。

宜蘭縣社會處回應，在輔導社區執行長照業務時，均有建立書面審核與實地審查機制，若有任何人員涉及違法，必須負起相關民事與刑事責任，後續會配合司法調查，秉持「勿枉勿縱」的原則處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法