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    最後身影曝光！彰化64歲翁清晨賣菜途中 遭毒駕撞飛斷手慘死

    2026/05/05 10:20 記者湯世名／彰化報導
    吳姓老翁騎機車最後身影曝光。（圖由民眾提供）

    吳姓老翁騎機車最後身影曝光。（圖由民眾提供）

    彰化市昨天清晨發生毒駕撞死2人的慘案，驚悚畫面曝光，其中1人是清晨騎機車出門到菜市場賣菜的64歲吳姓老翁，當時他騎機車沿中華西路行駛途中，突然遭後方高姓男子駕駛BMW以破百公里時速高速撞擊，猛烈撞擊瞬間爆發巨大聲響，只見老翁的安全帽掉落地面，整個人已被BMW帶往前方數十公尺處，左手臂被撞斷倒地慘死，機車也被撞成一團廢鐵。

    高姓男子的街坊鄰居今天受訪指出，高男每次從住家開BMW外出時排氣管聲浪吵死人，經常三更半夜吵得大家無法睡覺，就算在巷子裡開車速度也是飛快，是街坊的頭痛人物，大家敢怒不敢言。還有人說高男行徑囂張，以前就曾有人說遲早會出事，沒想到竟然會撞死無辜用路人。

    吳姓老翁的家屬昨天即痛批高姓男子，吳翁昨天清晨只是騎機車去民生市場賣菜途中，竟然就被毒駕撞死，讓他們無法接受；事發後高男與家屬也都沒有來道歉，政府應嚴懲毒駕。

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    64歲翁清晨賣菜途中遭毒駕撞飛斷手慘死，肇事車速度飛快。（圖由民眾提供）

    64歲翁清晨賣菜途中遭毒駕撞飛斷手慘死，肇事車速度飛快。（圖由民眾提供）

    64歲翁遭毒駕撞飛斷手慘死，撞擊瞬間冒出巨大火花。（圖由民眾提供）

    64歲翁遭毒駕撞飛斷手慘死，撞擊瞬間冒出巨大火花。（圖由民眾提供）

    64歲翁清晨賣菜途中遭毒駕撞飛斷手慘死，現場遺留安全帽。（圖由民眾提供）

    64歲翁清晨賣菜途中遭毒駕撞飛斷手慘死，現場遺留安全帽。（圖由民眾提供）

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