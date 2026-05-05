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    烈日下赤腳奔逃！通緝犯翻牆筋疲力盡 警圍捕起獲毒品2罪送辦

    2026/05/05 10:18 記者陳文嬋／高雄報導
    林姓通緝犯烈日赤腳奔逃，還翻牆筋疲力盡就逮。（民眾提供）

    林姓通緝犯烈日赤腳奔逃，還翻牆筋疲力盡就逮。（民眾提供）

    高雄市一名林姓通緝犯於鳳山區誠群街見警竟拔腿落跑，連拖鞋也掉落，烈日下赤腳奔逃，還攀越超商圍牆，50公尺障礙賽筋疲力盡，警方隔壁巷口守株待兔，趁林男翻牆手到擒來，查出原來是通緝犯，帶他回家穿鞋，又起獲毒品0.18公克，警訊後將他依洗錢防制法通緝及毒品等罪嫌移送法辦。

    鳳山警方今表示，埤頂所警員上月底到鳳山區誠群街執行戶口查察勤務時，適逢林姓男子到超商買東西，警方發現林男形跡可疑，懷疑是車手上前盤查。

    不料林男見警轉身逃竄，跑到連拖鞋也掉落，烈日下赤腳在柏油路上奔逃，正值中午時段地面炙熱，林男忍受高溫邊跑邊跳，還徒手攀爬超商圍牆，翻越到鄰巷逃竄，狼狽模樣十分滑稽，企圖擺脫警方追緝。

    警員鄭翔宇立即展開追緝，憑藉熟悉轄區地形優勢，迅速研判林男可能逃逸路線，同步呼叫線上巡邏警網攔截圍捕，警方於鄰巷口守株待兔，林男好不容易翻牆落地，氣喘吁吁、筋疲力盡，見警無力落跑，只能乖乖就逮。

    警方調查，林姓男子（32歲）為高雄地檢署發布洗錢防制法通緝犯，已經通緝半年，他因逃跑導致拖鞋遺失，欲返回住處更換鞋子並拿取證件，警方帶他回家取物，桌上起獲毒品安非他命0.18公克，坦承持有並吸食毒品。

    警訊後將他依毒品危害防制條例及洗錢防制法通緝移送法辦。

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