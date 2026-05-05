註冊美國生醫公司售股私募資金 公司高層違反證交法起訴

台北地檢署今日偵結，認定卓男等4人涉犯證券交易法，依法提起公訴。（記者吳昇儒攝）

圓生康健公司負責人卓順鴻與同生醫集團成員李淑貞、湯惠中、劉紹焱等人於2017年間在美國註冊健康盛吉生醫有限公司，分別擔任執行長等職務。再鎖定同集團的卓悅生技公司經銷商及其親友為推銷對象，私售美國公司股票。檢調查出，該批股票不只出售給特定對象，且私募後竟挪為他用，認定卓男等4人涉犯證券交易法，今提起公訴。

檢調查出，卓順鴻、李淑貞、湯惠中、劉紹焱等4人，曾分別擔任圓生康健、卓悅生物科技、華敬樂活及建康盛吉生醫公司等4家公司負責人、監察人，4家公司均屬於健康盛吉生醫集團成員，卻於2017年在美國註冊健康盛吉生醫有限公司（下稱HPBL公司），分別擔任執行長、財務長、秘書長等職務，再透過國內卓悅生技公司的直銷體系，將美國公司股票以每股0.25、0.35、0.45美元出售給該公司經銷商及其親友，並辦理說明會。

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卓順鴻宣稱集團所擁有的生物光能共振儀器，將於美國公司推廣，未來可期，每股可漲至8美元的價格，吸引不特定人士投資，一共售出205萬餘股，合計57萬6800美元（約折合台幣1714萬餘元）。

事後，60名投資者卻發現，美國公司股票並未卓男所言，依規劃上市，對卓男等人提出告訴。

卓男等人應訊時，承認有招募出售HPBL公司股票，但是鎖定卓悅生技業績達標會員，是對特定人士招募，非不特定人。

檢察官調查發現，健康盛吉生醫集團並無經營證券業務，且投資人並非全是卓悅生技公司會員，不符合證券交易法所規範得私募對象條件與人數上限；此外，卓男等人在成立美國公司時，也同步在香港、塞席爾等國家成立同類型的公司，卻像投資者稱委託操作上市的公司委託費過高，無法上市，但卻將私募的資金轉移作為私設公司使用。

檢察官認為，卓順鴻、李淑貞、湯惠中、劉紹焱等4人違反證券交易法，依法提起公訴。

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