遠征百里獵殺墾丁梅花鹿！ 瑪家鄉4男辯「慰問喪家」遭起訴

墾丁梅花鹿盜獵者貨車後方還有梅花鹿遺體。（警方提供）

墾丁國家公園近年頻傳梅花鹿遭獵殺，血腥槍殺場面引發地方社會高度關注。屏東地檢署近日針對前年9月發生的一起獵鹿案偵結，來自屏北瑪家鄉的曹姓、王姓等4名男子，跨越百公里南下墾丁獵殺梅花鹿，落網後竟辯稱是為了「慰問喪家」的傳統文化，但檢方認為事發地非原住民地區，且國家公園法不適用野生動物保育法之免責規定，正式將4人提起公訴。

這起案件發生於2024年9月29日凌晨，屏東縣瑪家鄉的曹男等4人，由邱男駕車、韓男導航，遠從屏北百里南下，潛入墾丁國家公園恆春鎮公園路2.5K處。由曹、王2人手持自製獵槍下車搜尋目標，隨後由曹男開槍射殺一頭梅花鹿。

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恆春警方當時接獲舉報，在社興路段發現該車形跡異常，一路尾隨至鵝鑾路段將其攔停。警方在貨車後車斗赫然發現鮮血淋漓的梅花鹿屍體，以及兩把自製獵槍，隨即將4人移送法辦。

偵訊期間，4名被告及其辯護人矢口否認犯行，強力主張獵捕梅花鹿是為了「慰問喪家」，屬於原住民族傳統文化，且主張僅獵殺1頭，並未造成「嚴重損害」。

然而，承辦檢察官在起訴書中強勢駁斥。檢方指出，儘管《野生動物保育法》對原民傳統文化有免責條款，但《國家公園法》並無類似規定，且兩者立法目的不同，不能類推適用。更關鍵的是，事發地點恆春鎮並非原民會核定的「原住民族地區」，4人行為已屬違法濫殺。

檢方強調，墾丁梅花鹿的復育及族群數量控制，屬於墾管處專業職權，被告等人的行為不僅侵害保育執掌，更造成生態資源損失。檢方認為其辯詞「忽略生態保育須由專業人員評估，非謂復育有成即可隨意濫殺」。

遠征百里獵殺墾丁梅花鹿！瑪家鄉4男辯「慰問喪家」 。（警方提供）

遠征百里獵殺墾丁梅花鹿！瑪家鄉4男辯「慰問喪家」 。（警方提供）

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