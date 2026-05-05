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    台南男子想買土地遭詐2000萬 警破獲「一條龍」式詐騙逮5人

    2026/05/05 09:19 記者劉婉君／台南報導
    台南市刑大破獲「一條龍式」偽造台南地檢署等機關官防、公文行騙的詐騙集團，查扣假官印、假職員章及公文等證物。（記者劉婉君翻攝）

    台南市刑大破獲「一條龍式」偽造台南地檢署等機關官防、公文行騙的詐騙集團，查扣假官印、假職員章及公文等證物。（記者劉婉君翻攝）

    台南一名欲購買土地的男子，誤信詐騙集團稱「須繳納地檢署提存金始可辦理過戶」，陸續匯款達80筆，累計遭詐2000餘萬元，家人、親友也受害。目前已知有4人受害，詐騙所得超過6000萬元，警方陸續逮捕46歲陳姓主嫌與4名同夥，昨依偽造、變造公文書、偽造或盜用印章印文或署押、詐欺等罪嫌移送，陳嫌遭法院裁定羈押，其餘共犯無保請回。

    台南地檢署日前接獲檢舉，有不肖人士持偽造地檢署公函行騙，詐騙集團為了取信被害人，偽造法院公文書及官印，還多次前往地檢署拍照製造假象，文書內容還出現「三長會審」等不合現行司法制度的用語，與台南市刑大成立專案小組，經數月埋伏、跟監，陸續將陳姓主嫌等5人查緝到案。

    警方調查，陳嫌自導自演「一條龍」式詐騙手法，先在網路上謊稱土地買賣，再以須繳納地檢署提存金為由，誘使被害人匯款，並每天前往地檢署拍照傳送，營造相關文件由地檢署核發的假象，且與共犯分別假扮法官、檢察官及銀行行員等，出具偽造機關公文取信被害人。

    檢警搜索時發現，陳嫌不僅偽刻地檢署關防及地方法院、銀行等機關印文，連檢察官、檢察事務官及銀行行員職章也一應俱全，當場查扣手機1隻、偽造的台南地檢署公文書多份、偽造台南地檢署官印2顆、檢察事務官假職名章3顆等贓證物。

    台南市刑大大隊長李宏倫呼籲，對於任何假借公務機關名義要求匯款或繳納費用，務必提高警覺，切勿輕信來路不明的公文或指示，如有疑問，應主動向相關機關查證或撥打165反詐騙專線諮詢，以避免受騙上當。

    檢警組成的專案小組，查獲詐騙集團陳姓主嫌等人到案並依法移送，陳嫌被法院裁定羈押。（記者劉婉君翻攝）

    檢警組成的專案小組，查獲詐騙集團陳姓主嫌等人到案並依法移送，陳嫌被法院裁定羈押。（記者劉婉君翻攝）

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