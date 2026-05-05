平常搶績效吵翻天 「兄弟所」今自願代班：讓同事送鄭詠心最後一程

台南育平所女警鄭詠心休假車禍亡，今辦告別式。平時常因跨轄抓人起爭執的華平所自願代班，讓同事安心送她最後一程。（警方提供）

南市警四分局育平派出所女警鄭詠心車禍身亡，今日舉行公開告別式。鄭員休假遇上事故，所以不會辦理「勤務結束」儀式，但是育平所的同事都想去告別式送她最後一程，讓分局很苦惱，鄰近的華平派出所雖平時跟育平所有績效競爭，但這次自願支援，讓同事能盡量前往現場，送鄭詠心最後一程。

如果遇到警、消人員殉職時，都會安排「勤務結束」儀式，警四分局指出，儀式沒法規規定，但實務上都是員警執行公務期間殉職才會安排，等公祭結束後由官警列隊並喊出「勤務結束」，對因公死亡的同仁表達敬意與哀悼，由於鄭女發生意外時正值休假期間，並非執行公務，所以不適合這儀式。

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但是為了能讓育平所的同事都能參加公祭，育平所在公祭期間留下最低限度警力。四分局說，育平派的同事都很團結，很多事情都是一起做，鄭詠心人緣很好，所以公祭那天，很多警員跟分局反映，希望分局能調度勤務，想親自送鄭詠心最後一程，但依常規排班執勤，會有警力短缺與治安空窗風險，為兼顧治安與同袍情誼，因此採取跨單位勤務支援。

與育平所鄰近的華平所，兩個所的轄區鄰近，過去因跨轄區抓人，鬧得不愉快，但這次得知育平所警員想去參加公祭，自願支援警力，在告別式的一至兩個小時內，負責育平所發生的突發狀況，用自己的方式安慰同事。警四分局強調，不會因此讓民眾的權益受影響，這項安排不僅維持警政服務，也讓同仁在不違反紀律前提下，安心前往會場向鄭女致意。

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