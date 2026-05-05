毒駕撞死2人、自己也受傷 BMW男背3大重罪及鉅額賠償

高男駕BMW撞死2人後翻覆，自己也受傷送醫。（資料照）

30歲高姓男子昨天（4日）駕駛BMW在彰化市接連撞死吳姓機車騎士與開車經過的翁姓女子，高男一開始還自己爬出車外，不過送醫治療後疑因頭部撕裂傷內出血陷入昏迷，經警方抽血驗尿發現有毒品反應，證實為毒駕肇事；經過漏夜治療，高男轉往加護病房觀察，不過已恢復意識，警方指出，高男未來將面臨毒駕公共危險、毒品危害防制條例及過失致人於死等3大刑責，還有民事鉅額賠償。

這起發生在彰化市中華西路、中華陸橋上的2死2傷重大車禍，事發至今引起大批民眾議論，由於警方已證實肇事的BMW高姓男子為毒駕，不少民眾都要求司法應嚴懲肇事的高男。

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警方指出，高男未來將面臨毒駕公共危險、毒品危害防制條例及過失致人於死等3大刑責；由於高男有毒駕行為，因此依觸犯毒品危害防制條例第10條施用第二級毒品者，處3年以下有期徒刑；高男另犯刑法第185條因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金；高男另涉刑法第276條因過失致人於死者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

至於昨天因傷送往秀傳醫院加護病房觀察的施姓男子，醫院表示其恢復不錯，今天將視狀況決定是否轉往普通病房。

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翁姓女駕駛被撞死，施姓新婚夫受傷。（資料照）

吳姓機車騎士被撞死，機車成一團廢鐵可見撞擊力道猛烈。（資料照）

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