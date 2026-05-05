為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    毒駕撞死2人、自己也受傷 BMW男背3大重罪及鉅額賠償

    2026/05/05 09:01 記者湯世名／彰化報導
    高男駕BMW撞死2人後翻覆，自己也受傷送醫。（資料照）

    高男駕BMW撞死2人後翻覆，自己也受傷送醫。（資料照）

    30歲高姓男子昨天（4日）駕駛BMW在彰化市接連撞死吳姓機車騎士與開車經過的翁姓女子，高男一開始還自己爬出車外，不過送醫治療後疑因頭部撕裂傷內出血陷入昏迷，經警方抽血驗尿發現有毒品反應，證實為毒駕肇事；經過漏夜治療，高男轉往加護病房觀察，不過已恢復意識，警方指出，高男未來將面臨毒駕公共危險、毒品危害防制條例及過失致人於死等3大刑責，還有民事鉅額賠償。

    這起發生在彰化市中華西路、中華陸橋上的2死2傷重大車禍，事發至今引起大批民眾議論，由於警方已證實肇事的BMW高姓男子為毒駕，不少民眾都要求司法應嚴懲肇事的高男。

    警方指出，高男未來將面臨毒駕公共危險、毒品危害防制條例及過失致人於死等3大刑責；由於高男有毒駕行為，因此依觸犯毒品危害防制條例第10條施用第二級毒品者，處3年以下有期徒刑；高男另犯刑法第185條因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金；高男另涉刑法第276條因過失致人於死者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

    至於昨天因傷送往秀傳醫院加護病房觀察的施姓男子，醫院表示其恢復不錯，今天將視狀況決定是否轉往普通病房。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    翁姓女駕駛被撞死，施姓新婚夫受傷。（資料照）

    翁姓女駕駛被撞死，施姓新婚夫受傷。（資料照）

    吳姓機車騎士被撞死，機車成一團廢鐵可見撞擊力道猛烈。（資料照）

    吳姓機車騎士被撞死，機車成一團廢鐵可見撞擊力道猛烈。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播