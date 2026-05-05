麥當勞女工讀生疑遭性侵案 高檢認定有事證仍待釐清再發回續偵

麥當勞女工讀生疑遭性侵案 高檢認定有事證仍待釐清再發回續偵2026/05/05 08:42 記者吳昇儒／台北報導
台灣高等檢察署調查後，認為仍有事證需釐清，發回士檢偵查。（記者吳昇儒攝）
台北市一名17歲麥當勞女工讀生2024年3月3日向警方報案，指控李姓前主管（已離職），利用職權對其性侵害，並因此罹有憂鬱症；該女最終輕生。士林地檢署偵辦後，認為性侵事證不足，予以不起訴處分。少女雙親聲請再議成功後，士檢二次調查仍認為罪嫌不足。家屬二度提起再議，台灣高等檢察署調查後，認為仍有事證需釐清，發回偵查。
該名少女於2022年8月間，到台北市士林區某麥當勞擔任工讀生，2024年3月初，報案稱自己於入職後沒多久至2023年7月間，被李姓前主管多次利用職權性侵害。侵害場所包含工作場所的更衣室、貨物間及樓梯間等地，甚至尾隨到租屋處附近強行侵犯。
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少女曾表示自己遭6次性侵，但檢察官傳喚其具結作證時，改口為10次，但時間地點與先前陳述有出入。而被指控的李男則否認所有犯行，聲稱是兩情相悅發生關係，未曾強迫對方發生性行為。
檢察官傳喚少女母親及2名前男友作證，雖證詞支持少女指控，但大多屬間接陳述或轉述，而非直接目擊事實；而調閱少女與李男間的對話記錄，發現兩人互動頻繁，也未見性侵相關內容。
此外，少女雖稱是遭到李男性侵，方前往精神科就診，但調閱其病歷發現，其雖罹有社交恐懼症，卻未透露曾遭性侵一事。檢察官認為，李男罪嫌不足，予以不起訴處分。
少女雙親不滿結果，再次向高檢署聲請再議，高檢署調查後，認為仍有事證需釐清，發回偵查。