急奔醫院見重病父最後一面無照騎車撞人 肇逃部分獲判無罪

女子無照騎車撞傷行人 奔醫院見重病父最後一面 肇逃部分獲判無罪。（情境照）

苗栗縣蔡姓女子去年6月間無照騎機車在竹南鎮碰撞違規穿越馬路的婦人，導致對方受傷。蔡女稱，因急於前往醫院探視重病父親，在現場留下電話後先行離去。苗栗地院法官審理後，考量蔡女確急於離開，離開前已留下聯繫方式，判定肇事逃逸部分無罪，過失傷害部分則判處拘役20日。

判決書指出，蔡女未領有機車駕照，於去年6月間中午11點多騎車沿竹南鎮明勝路行駛，因未注意車前狀況，右側後照鏡撞上違規跨越分向限制線的婦人，導致婦人手臂挫傷。事故發生後，蔡女並未立即逃跑，而是在現場停留約10分鐘。

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蔡女向法官喊冤表示，當時她急著趕往醫院探望重病的父親，在現場已等候警察一段時間，因急著探望父親，才主動向婦人留下電話，並告知去向，獲得對方同意後才離開。檢方則認為，蔡女未等警方到場就逕自離去，仍構成肇事逃逸。

法官調查發現，蔡女當天確實心急如焚，其父親也在事故翌日不幸過世，核與其說詞相符。且根據行車紀錄器影像，蔡女在現場停留時數次與傷者交談，並非心虛逃避，傷者在警詢時也承認被告有留下電話。

法官認為，刑法肇事逃逸罪的立法目的在於確保被害人能獲得救護及後續求償。蔡女已留下日後可供聯繫的資料，主觀上並無逃避責任的故意，且事故當天下午經警電話通知後即到案說明，足證其並無隱匿身分之意，因此裁定肇逃部分無罪。至於過失傷害部分，法官依無照駕駛過失傷害罪判處拘役20日，得易科罰金。

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