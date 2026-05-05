前屏東縣議員劉淼松涉違反廢清法 2審改判無罪定讞原因曝光

屏東縣前議員劉淼松涉嫌違反廢清法，高雄高分院改判無罪無罪後，檢方未上訴，全案落幕。（記者鮑建信攝）

屏東縣前議員劉淼松經營的鍇霖公司，9年前堆置玻璃纖維樹脂等物，涉嫌當做擋土牆使用，被地院依違反廢清法判刑2年，但高等法院高雄分院審理後大逆轉，認定不是廢棄物，改判無罪後，高檢署高雄分署未上訴並定讞。

屏東地檢署指出，被告劉淼松（案發時任職縣議員）為屏東縣鍇霖公司負責人，曾向毅川公司及中德公司購入玻璃纖維樹脂等物品作為配料，與土石混摻製成低強度混凝土販售。

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不過，毅川公司所產出玻璃纖維樹脂，雖定位為再利用產品，並銷售與鍇霖公司，然其用途限於「作為取代水泥等原料，替代原料或摻配料」。2017年1月20日起至2019年間，劉淼松卻將玻璃纖維樹脂等物共2千多公噸，以太空包包裝，涉嫌堆置在作業區與鄰地間，違法當做擋土牆使用，並經長時間日曬破損而滑落，重金屬流出污染鄰地。

地院依涉嫌違反廢棄物清理法，判處有期徒刑2年，劉淼松不服上訴。高雄高分院認為抽驗結果，沒有重金屬超標，太空包也無逸出情形，3家公司均合法交易玻璃纖維樹脂等產品，不屬於廢棄物，改判無罪後，高雄高分檢並未上訴，全案落幕。

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