誤診？矯正牙齒5年回診57次竟失敗 高雄知名診所判賠

蘇女因牙齒矯正發生醫療糾紛，高雄高分院判決診所和牙醫連帶賠償。（記者鮑建信攝）

高雄市蘇姓女子到高雄某知名牙醫診所進行牙齒矯正，結果矯正5年無效，卻被另間診所查出問題出在牙周病，憤而求償上百萬元，高等法院高雄分院認為診所未盡告知義務有疏失，判決賠償45萬定讞，比原審少10萬元。

原告蘇女指出，2018年元月間，前往某牙醫診所矯正牙齒，並自3月29日起，戴矯正器治療後，卻經常出現膿包，打入口腔的骨釘，也容易脫落。2018年至2022年8月間，她回診57次，醫師都僅就膿包、骨釘部分處理，並未進一步檢查確認原因，直到她找另家診所，才發現問題出在牙周病。

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蘇女認為牙醫師誤診，害她白白浪費5年時間，並因牙周病惡化，需額外耗費2年重建才能好轉，提告求償精神撫慰金和醫藥費共138萬元。

被告診所和牙醫師則指出，蘇女口腔產生膿包，多屬骨釘清潔不當，導致牙齦發炎，因而產生脫落，皆有上藥與清潔處理，均符合醫療常規。又說，蘇女接受矯正治療，牙齒排列確實有顯著改變，並沒有無效之說，也無明顯牙周病，否認有疏失。

高雄地院調查，據醫審會鑑定報告，蘇女多次回診，牙醫師應建議進行補骨手術、製作活動假牙或植牙手術等，然並無病歷資料記載，侵害病人自主決定權，判決診所和醫生連帶賠償55萬元。被告等不服上訴，高雄高分院認為診所確有未盡告知義務，但賠償酌減為45萬元比較合理，全案落幕。

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