高雄暗夜傳槍響 毒駕男開車衝撞警車遭開5槍追捕

白色轎車拒檢逃逸自撞路緣石。（民眾提供）

高雄市苓雅運動園區前，昨（4）日晚上傳出槍響，李姓男子（37歲）開車違規卻拒檢，不僅衝撞警用機車，還一路違規加速逃逸、險象環生，警方朝李男車輛左前輪連開5槍，一路追捕至850公尺處的衛武營，趁李男自撞時壓制逮人，於車上查獲2顆喪屍煙彈，並將依法開罰19萬餘元。

苓雅分局三多路派出所指出，執勤員警晚間9點50分巡經苓雅區中正路與體育場路口時，發現1輛白色轎車黃線違停，上前盤查時，駕駛李男先是假配合，卻不願將車輛熄火下車，並趁機加速逃逸，過程中撞擊警用機車，員警喝令停車無效後，朝左前輪射擊5槍制止，並一路尾隨伺機攔查，李男逃至850公尺處的中正一路與三多一路口時，車輛自撞路邊緣石並棄車逃跑，最後仍不敵警力遭壓制逮捕。

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警方表示，在李男車上起獲二級毒品依托咪酯煙彈2顆，並查出李男有毒品快篩反應，訊後依違反毒品危害防制條例、刑法公共危險罪、妨害公務罪移送高雄地方檢察署偵辦。

李男拒檢逃逸過程中有多項交通違規，包括黃線違停、未依規定使用燈光、危險駕車、拒檢逃逸、毒駕，合計最高罰鍰為19萬2000元，當場移置保管車輛，吊扣汽車牌照2年、吊扣駕照1至2年。

警方朝轎車前輪射擊5槍及一路尾隨追捕，最後趁轎車自撞、駕駛棄車逃逸時，將人壓制逮捕。（民眾提供）

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