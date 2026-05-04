台中街頭突見男子「來回翻滾」 民傻眼：這是搖滾區嗎？

台中一名男子今天下午在霧峰區中正路大馬路行人穿越道上來回翻滾，怪異的舉動嚇壞路過民眾，警方將通知男子到案說明並開罰。（擷取自Threads）

台中市一名男子，今天下午5點多，突然在霧峰區中正路1224巷口的行人穿越道上來回翻滾，因剛好是下班、下課時間車流量大，汽機車經過擔心壓到他都小心翼翼，突兀的舉動，也讓公車上的乘客都看傻眼，狐疑「這是搖滾區嗎？」；警方則表示，男子的行為已違反「道路交通管理處罰條例」，可處新台幣500元罰鍰。

今天下午5點49分左右，霧峰區中正路1224巷口的行人穿越道上，突然出現一名男子在大馬路上來回翻滾，突兀的舉動引發路過民眾側目，行經的汽機車擔心壓到他，更是小心翼翼通過，就連公車司機都因此停車。

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因事發地點就在霧峰分局旁邊路口，霧峰分局表示，接獲民眾報案後立即派員到場，不過員警到場時，該名男子已離開並未發現，男子行為恐涉道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款，可處新台幣500元罰鍰，將通知男子到案說明，予以裁罰與勸導，避免類似行為再次發生。

警方呼籲，駕駛人行經路口應保持高度警覺，暫停禮讓行人並注意斑馬線上的動靜；同時也呼籲民眾遵守交通規則，切勿以身試法，以免影響自己與其他用路人的安全。

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