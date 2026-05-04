6歲童暗夜離家找媽媽 新竹警助平安返家

褒忠派出所員警在路上找到男童，安置後聯繫家屬平安帶回家。（新竹縣警察局提供）

依據《兒童及少年福利與權益保障法》，6歲以下兒童不可讓他獨處，違者可處罰3000元以上1萬5000元以下罰鍰，並接受親職教育輔導。不過，新竹縣新埔鎮日前仍發生1名6歲男童，因父母臨時有要事外出，男童自己跑出家門找媽媽，所幸路人發現報警，由警方安置後聯繫家屬平安帶回家。

新竹縣警察局新埔分局表示，褒忠派出所上月底深夜10點許接獲通報，指稱新埔鎮文華路上有兒童疑似走失。員警俞呈欣、蔡豐伊及實務生黃柏澔當時分別擔服備勤及待命勤務，獲報後立即趕赴現場處理。

請繼續往下閱讀...

警方到場後，發現1名年約6歲男童獨自行走於道路上，現場環境昏暗且車輛往來頻繁，情況相當危險。員警隨即上前關懷並查證身分，確認該男童為居住在文華路。經了解，其父母當時外出工作，男童因思念母親，便自行離家外出尋找。

為確保孩童安全，警方先在男童住處門口留置聯繫紙條，告知已將男童帶返派出所安置，同時立即透過相關管道聯繫家屬。隨後男童父親趕赴派出所，對警方即時協助深表感謝，順利將孩童帶回家中團聚。

新埔分局表示，幼童安全需仰賴家庭與社會共同守護，呼籲家長務必留意孩童動向，避免外出獨留6歲以下小孩在家。如遇緊急狀況，可隨時向警方尋求協助，以避免觸犯兒少法相關法規，維護兒童安全與權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法