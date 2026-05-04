毒駕連環爆！彰化2死、永和翻車 檢察官曝防制關鍵：不應僅靠重罰

彰化、新北接連發生毒駕事故釀傷亡，司法界指出，單靠事後究責恐難有效遏止風險，防制體系仍待強化。（示意圖）

彰化市今清晨發生重大車禍釀成2死悲劇，新北市永和區昨晚也發生保時捷休旅車撞變電箱翻覆，波及7輛機車；無獨有偶，兩案均確定為毒駕。對此，司法界人士指出，毒駕事故接連發生，顯示單靠事後究責，難以完全有效遏止風險，倘若修法或具一定嚇阻作用，但實際成效仍待進一步觀察，以利整體評估其防制成效。

台北地檢署一名專責偵辦毒品案件的資深檢察官表示，目前已與醫療院所合作推出戒癮與再犯預防課程，透過醫療介入與司法監督雙軌並行，協助施用毒品者降低依賴、遠離毒品，從源頭斷絕毒駕風險。對於曾涉及毒駕的個案，也會視情況轉介接受治療與輔導，強化其風險意識與自我控制能力。

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至於是否認為修法有助於預防毒駕，該名檢察官續指，法制面與實務面應併行考量，單純加重刑度未必足以達成預防效果，修法或有一定嚇阻作用，但實際成效仍有待觀察，並須綜合犯罪趨勢、執法作為及相關預防措施等多面向因素，方能整體評估其預防效果。

另有不具名的檢察官認為，毒駕案件仍須回到個案具體情況判斷，包括行為人是否明知受毒品影響仍駕駛、或已喪失風險控制能力等，均可能影響責任認定與量刑輕重；部分施用毒品者雖可能因成癮影響判斷與自制力，但不當然構成減責理由，司法實務上多認為，仍需在疾病處遇與行為責任間取得適當平衡，以避免過度寬縱。

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