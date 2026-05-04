成功還原「神岡桶屍案」定罪！檢察官張凱傑獲頒「法眼明察獎」

檢察官張凱傑（右）獲頒「法眼明察獎」，中檢檢察長洪家原（中）、檢察官温雅惠（左）獻上祝福。（台中地檢署提供）

台中地檢署檢察官張凱傑，因偵辦「神岡桶屍案」等重大刑案，將碎裂分散的間接證據，串聯成嚴密證據鏈，成功還原犯罪脈絡，讓嫌犯被定罪判刑27年6月，不論是國民法官法案件法庭攻防及被害人保護等面向，都展現高度專業與人文關懷，獲法務部頒發「法眼明察獎」殊榮。

台中地檢署表示，張凱傑檢察官此次能獲獎，主要因其辦理「神岡桶屍案」重大公訴案件，在極端證據困境中，展現專業判斷與創新思維。該案為《國民法官法》施行以來，全國首件被告全盤否認，且缺乏直接證據的國民法官法案件。面對案發時間久遠、直接證據因時間經過而風化殆盡的嚴峻挑戰，採取「實質偵訴銜接」策略，自案件初始即與偵查檢察官密切協力，共同親赴現場勘察，使偵查採證方向與日後法庭攻防需求相互對接，奠定本案公訴維持的重要基礎。

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為使國民法官能充分理解案件爭點與證據脈絡，審理過程中，捨棄傳統官宣式陳述，改以清楚易懂、生動具體的簡報方式呈現扁平化證據，並透過白話說明、圖像化整理及層層鋪陳，將原本碎裂分散的間接證據，串聯成嚴密證據鏈，成功還原犯罪脈絡。

此外，張凱傑在辦案過程中亦積極實踐以被害人為中心的司法精神，重視被害人家屬的訴訟參與權及程序知情權，建立適切溝通機制，使家屬能理解案件進行、法庭攻防及訴訟程序意義，兼顧刑事追訴的嚴謹性與司法對人民感受的回應，落實溫暖有感的柔性司法。

對於能夠獲獎，張凱傑將榮耀歸功於台中地檢署整體辦案團隊，強調判決有罪定讞固然是案件結果，但更重要的，是透過個案證明，即使在極端證據困境下，只要堅持證據邏輯、經驗法則與程序正義，仍能使國民法官理解真相脈絡，進而增進人民對刑事司法的認同與信任。

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