高雄遭性騷女警加控長官霸凌！他慘被記大過拔官

高市遭跟騷女警加控直屬長官霸凌成立，陳組長慘記大過拔官。（資料照）

高雄市某分局二線三星吳姓警官被控性騷女警，遭拔官處分接受調查，女警加控跟騷成立，警方祭出二大過免職，同遭控涉職場霸凌的直屬長官陳組長，原調至同級分局交通組長，職場霸凌調查小組也認定霸凌，同樣遭拔官改調警局警務正，交通組長由行政組史組長暫代。

據了解，這名勇敢女警於去年10月底剛調任該分局後，已婚吳警官以「同事相約爬山」為由邀約，女警到場才發現只有吳男一人，對方稱其他同事臨時有事無法來，便將她帶往溫泉會館，要求開房陪同泡湯，被女警斷然拒絕。

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女警回單位上班向直屬長官陳組長反映，並希望業務不要有任何對接情況，以減少身心創傷，但她仍被排值陪性騷她的吳警官督導業務，雖然最後未再安排同組，但性平案未被重視與往上報，引發女警不滿，連帶控訴陳組長職場霸凌，讓她心裡留下陰影與恐懼。

待今年4月間女警正式訴願陳情，該分局防治組得知後，立即啟動相關機制並性平會，緊急將女警調離現職及相關保護措施。

性平委員會、職場霸凌調查小組同時展開調查，認定吳警官、陳組長觸雷，吳警官面臨2大過免職，並移送司法調查，吳原本7月退休計畫泡湯，陳組長也改記1大過拔官，降調警務正職務。

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