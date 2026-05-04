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    阿兵哥把實戰射擊子彈占為己有！10年重罪變免囚原因曝光

    2026/05/04 19:59 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭陳姓上兵侵占7發實彈、4個彈殼，一審被判1年6月，緩刑4年。圖為打靶示意圖，非當事人。（資料照）

    宜蘭陳姓上兵侵占7發實彈、4個彈殼，一審被判1年6月，緩刑4年。圖為打靶示意圖，非當事人。（資料照）

    在宜蘭服役的陳姓上兵，參加三軍作戰聯合操演實彈射擊後，將未射擊的機槍實彈5發、機槍曳光彈2發及已射擊空彈殼4個占為己有，退伍前1週被軍方查獲移送法辦，犯侵占軍用彈藥罪，最高可判10年，一審法官考量他坦承犯行，犯後頗具悔意，輕判1年6月，緩刑4年，讓他逃過牢獄之災。

    判決指出，此案被告陳姓男子，2021年8月入伍，2025年3月25退伍，2024年9月，他在陸軍蘭陽地區指揮部擔任上等兵期間，到屏東恆春參加三軍作戰聯合演練實彈射擊，取得180發子彈射擊，事後未射的機槍實彈5發、機槍曳光彈2發及已射擊空彈殼4個，沒有依規定繳回，竟自行收藏留作紀念。

    2025年3月18日，即陳姓上兵退伍前1週，陸軍蘭指部營區實施手機反賭博及安全檢查，發現陳男手機內有在他住處拍攝的子彈畫面，循線查獲侵占子彈內情，由宜蘭憲兵隊移送宜蘭地檢署偵查起訴。

    宜蘭地院判決指出，陳姓上兵對於犯罪事實坦承不諱，犯陸海空軍刑法第64條第1項之侵占軍用彈藥罪、刑法之業務侵占罪，以刑責較重的侵占軍用彈藥罪處刑，法定刑為3年以上10年以下有期徒刑。

    宜蘭地院合議庭考量陳姓上兵沒有前科，犯案時年僅21歲，犯後坦認犯行，有悔過之心，侵占的彈藥、空彈殼數量不多，對軍事法益侵害尚非重大，未拿去犯罪使用，歷經此事後應知所警惕，處有期徒刑1年6月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並向公庫支付10萬元，提供100小時義務勞務，侵占的子彈及彈殼均沒收。

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