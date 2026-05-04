基隆市府前逆向連環撞 駕駛毒品唾篩陰性 竟在駕駛座下搜出喪屍煙彈

劉男查看車輛撞擊情形。（記者吳昇儒攝）

29歲劉姓男子今日下午3時許，駕車行經基隆市信二路與義一路口，疑因施用毒品竟逆向撞擊機車停等區內的機車。被撞騎士要劉男下車理論時，未將檔位打到N檔或P檔，車輛持續滑行，又逆向撞上路旁汽、機車。警方對劉男進行唾篩，結果呈陰性，卻在車內發現喪屍煙彈，後續依毒品危害防制條例等罪，移請基隆地檢署偵辦。

警方到場時，發現劉男駕駛的車輛已逆向撞上停在路旁徐姓男子的車輛，受到撞擊力道影響，原本在徐男後方的機車也受波及倒地。

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警方初步調查，劉男駕車行經案發路段時，從信二路轉向義一路，卻將停等號誌通行的機車撞倒。機車上母子二人倒地後，要劉男停車下來理論。

未料，劉男竟開車門一隻腳跨出車外，一邊與騎士理論，卻沒有注意到車輛未打到空檔或P檔，且沒有拉手煞車仍持續行進，直接撞上停在路旁徐姓男子的車輛，連後方騎士也受波及，共造成2輛汽車、2輛機車受損。

劉男下車後，神色慌張且反應較慢，警方懷疑他有毒駕，經與劉男溝通後，他同意進行唾液快篩，經2次快篩確認呈陰性，目前配合警方回派出所製作筆錄中。警方在其同意下，在車內駕駛座下方，發現4枚煙彈，經檢測確認為依托咪酯煙彈（喪屍煙彈）4顆，後續依毒品危害防制條例及公共危險等罪，將劉男移送基隆地檢署偵辦。

劉男配合警方進行唾液快篩。（記者吳昇儒攝）

劉男在基隆市政府對面逆向撞上徐姓男子的汽車，共造成2汽車、2機車受損，1人擦傷。（記者吳昇儒攝）

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