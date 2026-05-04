毒駕釀悲劇引民怨 法務部：將廣納民意研議是否再修法

法務部指出，針對毒駕部分已多次修法，且提高刑責，強化處罰密度，但仍持續廣納民意，研議是否再行修法。（記者吳昇儒攝）

彰化市今日發生一起毒駕釀2死2傷悲劇，昨日新北市也發生保時捷休旅車李姓駕駛，駕車行經永和區中正路時，撞上變電箱後翻覆還波及7輛機車。不少民眾質疑，對於毒駕懲罰是否過輕，是否需要再修法加重。對此，法務部指出，針對毒駕部分已多次修法，且提高刑責，強化處罰密度，但仍將持續廣納民意，研議是否再行修法。

法務部指出，針對毒駕部分，經歷過多次修法，最近一次修正是前年的12月8日，新增毒駕抽象危險犯之處罰類型並多次提高刑責，強化處罰密度。現行有關單純不能安全駕駛者，將可判處3年以下有期徒刑，併科罰金30萬元；致重傷者，則處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金；致人於死者，則處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。

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法務部政務次長黃謀信表示，針對毒駕案件是否要再修法部分，目前也有多位立法委員關心，將會廣納民意，進一步研議是否修法。

依目前法規規定，一般車禍致死案件，將處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。毒駕致死者，則處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科200萬元罰金。毒駕致死規範，重於一般車禍案件。

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