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    首頁 > 社會

    男子逆向撞機車 下車理論沒打P檔… 連害兩車遭殃

    2026/05/04 18:51 記者吳昇儒／基隆報導
    劉男開車門要理論時，沒注意到車況，逆向撞上停在路旁的車輛。（記者吳昇儒攝）

    劉男開車門要理論時，沒注意到車況，逆向撞上停在路旁的車輛。（記者吳昇儒攝）

    29歲劉姓男子今日下午3時許，駕車行經基隆市信二路與義一路口，疑因路況不熟，竟逆向撞擊機車停等區內的機車。被撞騎士要劉男下車理論時，他竟開車門一隻腳跨出，另一隻腳踩在煞車上，沒有將檔位打到N檔（空檔）或P檔。車輛持續向前滑行，撞上停放路旁的汽、機車。警方到場對劉男進行唾液快篩，結果呈陰性，目前配合警方偵辦中。

    警方到場時，發現劉男駕駛的車輛已逆向撞上停在路旁徐姓男子的車輛，受到撞擊力道影響，導致原本在徐男車輛後方的機車也受到波及倒地。

    警方初步調查，劉男駕車行經案發路段時，從信二路轉向義一路，卻將停等號誌的機車撞倒。機車上的母子二人倒地後，要劉男停車下來理論。

    未料，劉男竟開車門一隻腳跨出車外，一邊與騎士理論，卻沒有注意到車輛未打到空檔或P檔，且沒有拉手煞車仍持續行進，直接撞上停在路旁徐姓男子的車輛，後方騎士也受波及，共造成2輛汽車、2輛機車受損。

    因劉男下車後，神色慌張且反應較慢，警方懷疑他有毒駕情形，經與劉男溝通後，他同意進行唾液快篩，經兩次快篩後，確認呈陰性，目前配合警方回派出所製作筆錄中。據悉，警方在其同意下，在車內發現一枚煙彈，目前也已帶回採驗。

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    劉男查看車輛撞及的狀況。（記者吳昇儒攝）

    劉男查看車輛撞及的狀況。（記者吳昇儒攝）

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