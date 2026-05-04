毒駕零容忍！快篩首季攔截量增3倍 警政署擬修法推連坐罰與預防性羈押

警政署刑事警察局。（資料照，記者姚岳宏攝）

彰化市今清晨發生重大車禍釀成2死悲劇，新北市永和區昨晚也發生保時捷休旅車撞變電箱翻覆，波及7輛機車，兩案均確定為毒駕。刑事警察局指出，配合警政署全面啟用快篩試劑，積極攔截潛在危機，今年1至3月已查獲3223件，強調防制毒駕刻不容緩，必須多管齊下，包含修正刑事訴訟法將毒駕納入得聲請預防性羈押的犯罪類型，並大幅提高刑法中的毒駕刑度以重懲不法。

警方說，過去警方查處毒駕案件時，常面臨事後被動採尿的辦案瓶頸。自去年底引進唾液毒品快篩試劑後，第一線員警的查緝效能大幅躍升。相較於去年同期尚未配發試劑時的1189件，今年初的攔阻量能已成長近3倍，有效阻止更多可能發生的嚴重傷亡事故，守護許多無辜家庭。

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為有效遏制吸毒者心存僥倖上路，警政署強調這不僅是單純的治安事件，更須結合交通與司法策略，為了徹底讓吸毒者離開駕駛座，目前正積極展開跨部會協調，落實後端處置的配套措施。未來唾液檢測陽性或拒測者，將逕行以現行犯逮捕，無須逐案請示地檢署；同時將嚴格審查毒駕犯嫌易科罰金的資格，全面落實實質入監服刑的原則。

此外，政府相關單位也著手推動多項修法工作，包含修正刑事訴訟法將毒駕納入得聲請預防性羈押的犯罪類型，並大幅提高刑法中的毒駕刑度以重懲不法，道路交通管理處罰條例也規劃增訂連坐處罰機制，藉由強化同車乘客的共同監督責任，期盼透過修法與嚴格執法，全面阻絕毒駕犯罪。

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