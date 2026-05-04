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    10月男嬰疑遭抓頭撞地塞木箱亡 生父開庭否認施暴盼還清白

    2026/05/04 17:26 記者陳建志／台中報導
    台中廖姓男子（中）疑將10個月大的兒子凌虐致死被起訴，國民法官今天審理，辯護人盼還清白。（資料照）

    台中廖姓男子（中）疑將10個月大的兒子凌虐致死被起訴，國民法官今天審理，辯護人盼還清白。（資料照）

    台中一名10個月大的男嬰，疑遭廖姓生父抓頭撞地板還塞木箱致死，台中地院國民法庭今天開庭審理，公訴檢察官出示包括法醫解剖報告等證據，強調男嬰有顱內出血和橫紋肌溶解等傷勢，尤其頭部符合對撞傷型態，是外力造成，質疑廖男涉犯對未滿7歲兒童凌虐致死罪；廖男辯護人則強調，男嬰死亡最沉痛的是廖男，呼籲國民法官若無具體證據，依無罪推定原則，能還廖男清白。

    中檢起訴指稱，廖男（27歲）與甘女（23歲）原是夫妻，前年6月已離婚，前年8月相約到廖男在台中東區的租屋處幫女兒慶生，同月22日凌晨1點多，2人帶小孩買消夜返家，由甘女帶著女兒到房間睡覺，廖男則陪10月大的兒子在和室房間睡覺。

    沒想到兒子凌晨4點多哭鬧，廖男不顧他頭部尚未發育完成，先是打他巴掌，接著抓住大腿倒吊懸空，還抓頭撞地板或牆壁，並把他塞進木箱罰站後，獨自回房間睡覺。甘女直到當天下午5點多，才發現兒子全身發黑，沒有呼吸心跳，趕緊叫救護車送醫，到當晚7點多，因其頭部外傷致顱內出血，併有橫紋肌溶解，宣告不治。

    台中地檢署偵辦後，依成年人對未滿7歲兒童凌虐致死罪起訴廖男，全案由國民法官審理。之前開庭時，廖男否認犯罪，強調男嬰身上多處嚴重傷勢與自己無關，只承認曾把孩子放進木箱但並非塞入，而是用枕頭「靠著」。

    國民法官今天開庭審理，公訴檢察官出示男嬰身上的傷勢，以及法醫解剖後的報告，強調頭部、腿部都有明顯傷痕，出現顱內出血和橫紋肌溶解等傷勢，尤其頭部傷勢符合對撞傷型態，也就是外力造成，認為廖男涉犯成年人對未滿7歲兒童凌虐致死罪。

    廖男的辯護人則強調，這是一起不幸的事件，而最沉痛的就是男嬰的父親，最需要釐清的是，廖男有沒有徒手抓男嬰頭部撞地板或牆壁？呼籲國民法官若無具體證據，依無罪推定原則，能還廖男清白。

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