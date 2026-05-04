新婚3週即喪命！垃圾車司機餵毒殺妻詐保200萬 判無期徒刑

60歲男子張書源，2021年趁著新婚妻子陳女因痔瘡手術入院之際，在飲料中加麻醉劑給妻子飲用，導致妻子突發癲癇失去意識，最後因腦部缺氧身亡。（資料照）

61歲男子張書源為償還賭債，起歹念對新婚妻子詐領保險金，5年前趁妻子住院手術期間，將含有外用麻醉劑的藥水摻入飲料餵食，導致對方癲癇發作、腦部缺氧死亡。新北地方法院採國民法官參審，認定犯行重大，今判處無期徒刑、褫奪公權終身，全案可再上訴。

檢警調查，張男為垃圾車司機，且有殺人前科，2020年8月與陳女交往後，短時間內接連替她投保健康險及意外險各100萬元，隨即於同年11月登記結婚。婚後僅三週，陳女即入住亞東醫院接受痔瘡切除手術，未料術後隔天突發癲癇昏迷，經多日搶救仍於隔年4月23日不治。

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法醫解剖發現，陳女膽汁中含有微量局部麻醉劑成分，該藥僅限外用，若誤食恐引發中毒、癲癇及心律不整。進一步比對醫療紀錄，院方並未開立或使用該藥物，反而張男持有相關藥水，成為關鍵疑點。

由於病房內未設監視器，警方調閱病房外畫面，確認住院期間僅張男陪同照護；再比對投保紀錄與婚姻時間，發現從投保、結婚到死亡歷程異常緊湊。案件經衛福部醫事委員會審議，也排除醫療疏失致死可能，檢警鎖定張男涉有重嫌，去年12月前往其北市住處逮捕到案。

張男到案後否認犯行，辯稱妻子死於醫療疏失，但警方查出他長期嗜賭、積欠賭債，且早在8年前曾以海洛因及農藥混入食物，企圖毒害當時女友並盜領存款，雖該案最終因證據不足不起訴，但犯案手法相似，引發檢警高度懷疑。

檢方訊後向法院聲請羈押禁見獲准，並進行測謊，張男未通過測試，最終依殺人及殺人未遂罪提起公訴。新北地院採國民法官參審，審理後認定張男犯行重大，今判處無期徒刑、褫奪公權終身。

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