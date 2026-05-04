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    首頁 > 社會

    網傳某肉呆網紅遭押走 新北警：未獲報並無所悉

    2026/05/04 17:04 記者吳仁捷／新北報導
    網路近來盛傳某網紅因本票遭押走，新北警方，未獲報毫無所悉，持續注控。（記者吳仁捷翻攝）擷取自網路

    網路近來盛傳某網紅因本票遭押走，新北警方，未獲報毫無所悉，持續注控。（記者吳仁捷翻攝）擷取自網路

    網路上近日流傳，一名肉呆網紅走出銀行後遭人押走，媒體接獲情資，向新北市警察局、刑大查證。警方透露，如果是知名人士，將列為重大刑案，但目前並未獲報，將持續注意，若發現類似案件，將啟動偵辦。

    網路上近來盛傳，不明「新海台通報， 來自銀行情資，兩天前在銀行處理本票跳票的事情，走出去之後在門口被人押上車…」；據透露，新北警方、被點名疑似網紅的轄區分局，都沒接獲類似報案，對於網傳是某名網紅、或政治人物遭妨害自由，目前都無所悉。

    據了解，從網上分享的文字，本票不是支票，沒有跳票問題，且本票執行須到法院，不清楚PO文者用意，但若構成恐慌，不排除清查找出原PO說明，進一步釐清動機，消彌影響社會安定的因素。

    但網紅四叉貓也上網補充，「嘿嘿嘿～我上週六就知道了，但我的嘴巴比手頭還緊，忍到現在才說」，相關說法持續在網路發酵。

    網紅四叉貓也跟風，針對網紅遭押走，PO文吐露，上週就聽到類似情資。（記者吳仁捷翻攝）擷取自網路

    網紅四叉貓也跟風，針對網紅遭押走，PO文吐露，上週就聽到類似情資。（記者吳仁捷翻攝）擷取自網路

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