牙醫謝秉舟因性騷前科丟初選資格 不爽姓名被公布告司法院吞敗

台北高等行政法院外觀。（資料照）

以素人牙醫身分登記參選台南市第8選區（北區、中西區）市議員謝秉舟因為被爆料有性騷前科，因此被民進黨撤銷其參選資格。謝秉舟不滿名字在法學資料檢索系統的判決書被公開，因此對司法院提出行政訴訟，要求隱蔽全名。台北高等行政法院判決指出，他不是被害人，也沒有符合憲制公開的事由，判決他敗訴，可上訴。

謝秉舟的性騷前科爆出以後，民進黨於今年2月旋即撤銷他的參選資格，因此他所登記參選台南市第8選區不用初選，由沈震南、林建南、邱莉莉、周嘉韋出戰。根據那份性騷擾判決書，謝秉舟於2017年2月24日，在成功大學醫學院附設醫院門診大樓六樓摸女子胸部2下，最後被台南地院判處3月有期徒刑，得易科罰金，緩刑3年，期間交付保護管束，向公庫支付2萬元。

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針對前科被搜出，並丟了力拼初選資格的謝秉舟因不滿自己的姓名被公布在法學資料檢索系統的判決書中，所以對司法院提出行政訴訟。謝秉舟主張，依憲法規定保障之工作權、隱私及個人資料保護法等，希望司法院可以將謝秉舟全名遮隱，改以謝OO、B男或其他代號代之。

北高行認為，各級法院及分院之裁判書，除法律另有限制裁判書公開之特別規定外，應以公開為原則，且裁判書之公開，原則上自然人之姓名應予公開，包括當事人及其他訴訟關係人等自然人姓名均應公開。此外，依性騷擾防治法規定，不得揭露足讓被害人身分可被認出相關資訊。但謝秉舟於該性騷案件中，並非被害人，且未主張其他法律另有規定或符合政府資訊公開法各款應限制公開或不予提供之情形，故判其敗訴。

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