能安縱走山友夜遇溪水暴漲受困 inReach求助今由直升機順利救出

空勤直升機在萬大南溪畔吊掛受困的兩名山友。（消防署特種搜救隊提供）

2名山友登能高安東軍縱走，3日晚間行經萬大南溪，因大雨溪水上漲無法通過，以衛星通訊設備inReach發出求救訊號及待救座標點，南投縣消防局考量夜間溯溪危險，申請空勤直升機今日吊掛，上午9時多天候較穩定後，直升機飛抵目標區完成吊掛，近10時降落奧萬大草原，平安下山。

南投縣消防局指出，兩名山友進行能安縱走，昨晚走到萬大南溪，發現這幾天下大雨，溪水暴漲而無法通過，兩人在晚間7時48分，以inReach發出求救訊號及待救座標點。

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消防局獲報後，由第二大隊成立前進指揮所，因考量山區因降雨，夜間天黑溯溪危及消防人員生命，另氣象署氣象預報3日中午過後，會連續下3天大雨，為了搶救時效 ，及避免大雨影響山友及消防人員安全，昨晚向消防署申請空勤直升機空勘並吊掛受困山友。昨夜經查預劃吊掛點為密林，無法辨識準確山友位置及穿越密林進行吊掛，需再確認救援點吊掛座標。

今天上午7時56分仁愛分隊出動3人至奧萬大，與員警會合後準備上山，消防局上午8時40分再申請一次直升機，9時14分直升機起飛，9時51分完成吊掛，9時57分降落奧萬大國家森林遊樂區大草原，兩名山友由民宿業者接駁離開。

林保署南投分署提醒山友，進入雨季以安全為前提，審慎規劃行程、充分準備裝備，隨時留意環境變化，登山活動安全，才能安心享受山林之美。

空勤直升機成功吊掛兩名受困山友後，在奧萬大草原降落。（林保署南投分署提供）

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