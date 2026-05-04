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    車殼四散！高雄7旬女騎士疑逆向闖紅燈遭撞倒 休旅車再撞燈桿

    2026/05/04 16:44 記者許麗娟／高雄報導
    74歲機車騎士，疑似闖紅燈又逆向遭撞倒地，幸好送醫後無礙。（灣子里里長方相茗提供）

    74歲機車騎士，疑似闖紅燈又逆向遭撞倒地，幸好送醫後無礙。（灣子里里長方相茗提供）

    高雄市三民區鼎山街今（4）日中午12點半左右，發生一起休旅車與機車碰撞車禍，機車騎士吳女（74歲）疑似逆向闖紅燈遭黃男（26歲）駕駛的休旅車撞倒在地，休旅車又撞上中央分隔島燈桿，現場車殼四散，2名駕駛皆手腳擦挫傷送醫救治。

    三民二分局鼎山所指出，休旅車駕駛黃男當時直行於鼎山街往北方向，機車騎士吳女則從路旁人行道闖紅燈並逆向駛出，雙方於路口發生碰撞後，休旅車再擦撞中央分隔島燈桿，造成黃男及吳女手腳擦挫傷，經送醫救治後無大礙。

    警方表示，雙方無酒駕情事，初步研判為吳女行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈、逆向行駛，且行駛於人行道上，分別違反道路交通管理處罰條例第53條第1項，可處1800至5400元罰鍰，以及第45條第1項第1款及第6款，各可處600至1800元罰鍰，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

    休旅車與機車騎士發生碰撞後，又撞上號誌桿，車頭嚴重毀損。（灣子里里長方相茗提供）

    休旅車與機車騎士發生碰撞後，又撞上號誌桿，車頭嚴重毀損。（灣子里里長方相茗提供）

    休旅車與機車騎士發生碰撞後，又撞上號誌桿，車頭嚴重毀損。（灣子里里長方相茗提供）

    休旅車與機車騎士發生碰撞後，又撞上號誌桿，車頭嚴重毀損。（灣子里里長方相茗提供）

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