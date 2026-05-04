一次就中！男偷拍未成年女友4部性愛片 懷孕後恐嚇「敢報警就PO網」

彰化地院審理認為黃男觸犯《重製少年性影像罪》判處1年6月，又犯恐嚇罪判處3月徒刑。（資料照）

彰化黃男與未滿18歲的A女交往，雙方到賓館開房間發生性交，黃男未經對方同意，用手機偷拍攝女方胸部、下體及性交過程，共錄製4部影片。事後女方懷孕，媽媽到警局報案，引發黃男不滿，掦言將影片PO到網路上，警方依偷拍罪、恐嚇罪移送法辦，該案經彰化地院審理，認黃男觸犯《重製少年性影像罪》判處1年6月，又犯恐嚇罪判處3月徒刑。

本案因為媽媽看A女肚子漸漸變大，才問女兒「怎麼回事？」，A女吐實「跟男友開房間，一次就中」。媽媽火冒三丈，因女兒案發時未滿18歲，氣得到警局報案，控告黃男對未滿18歲少女性侵。沒想到黃男心生不滿，傳送訊息恐嚇「最好別害我，讓家人對我怎樣」、「你如果帶你家人來找我麻煩，就別怪我賣你的影片出去」，威脅要散布性影像，致A女心生畏懼。

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法院審理後認定，黃男行為構成兒童及少年性剝削防制條例的拍攝、製造、無故重製少年性影像罪，以及兒童及少年福利與權益保障法的對少年恐嚇危害安全罪。

判決指出，黃男偷拍行為雖未使用強暴、脅迫等違反意願方法，但仍嚴重侵害少女性隱私，多次拍攝、截圖、自拍索取等行為，屬接續犯且想像競合，從一重以無故重製少年性影像罪處斷。

法官表示，被告為滿足私慾，不尊重A女性自主與隱私，更利用性影像恐嚇已懷孕的A女，造成其長期心理陰影。雖然黃男犯後坦承犯行，但未與被害人及其家人和解，考量其前科素行、犯罪動機、手段惡劣及對被害人造成的危害，依《重製少年性影像罪》判處1年6月，又犯恐嚇罪判處3月徒刑。

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